Meno interpelli, più circolari: ricetta contro la babele fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Meno interpelli e più circolari. E una disciplina specifica per le consulenze giuridiche. Per rafforzare i diritti del contribuente – a partire da quello di non smarrirsi in una babele di istruzioni – la delega fiscale promette una revisione del sistema disegnato dallo Statuto (legge 212/2000). Una revisione che arriva fino a rendere “nazionale” la figura del Garante, come prevede uno degli emendamenti aggiunti alla Camera, dove la scorsa settimana il disegno di legge ha ottenuto il primo via libera.

Il grande scoglio, però, è quello degli interpelli. La riforma vorrebbe ridurne l’utilizzo «incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale (come le circolari, ndr)». Provvedimenti che dovranno, tra l’altro, precisare i casi di abuso del diritto; meglio se elaborati dopo un dialogo con ordini professionali, associazioni di categoria e altri enti, e dopo consultazioni pubbliche.

Loading...

Gli attuali dati raccontano infatti un’altra storia. Dal 2018 al 2022 le Entrate hanno pubblicato una media di 26 circolari all’anno, cui se ne aggiungono finora 18 nel 2023. Sono documenti emanati il più delle volte per chiarire l’applicazione di nuove agevolazioni o nuove norme introdotte con le diverse manovre finanziarie, ma ci sono anche le tradizionali “circolari manuale” sul modello 730. Nello stesso periodo sono state diramate in media 91 risoluzioni all’anno (38 finora nel 2023); ma bisogna tenere conto che molte non contengono chiarimenti e hanno solo carattere operativo, ad esempio l’indicazione dei codici tributo.

I numeri delle circolari e delle risoluzioni impallidiscono se confrontati con quelli degli interpelli pubblicati dall’Agenzia: quasi 650 nel 2020, poco meno di 900 nel 2021 e 600 nel 2022. E quest’anno la tendenza è al rialzo: le 381 risposte diramate fino al 12 luglio lasciano pensare che si possa superare di slancio il totale dell’anno scorso.

In realtà, le risposte divulgate sul sito delle Entrate sono solo la punta dell’iceberg. Come ha spiegato il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, nel 2022 gli uffici hanno risposto a 17.731 istanze di chiarimenti, di cui 15.707 interpelli ordinari (quelli sull’applicazione delle norme fiscali).