«Meno manager e più data scientist per cogliere opportunità nell'energia» Lo studio di Luiss Business School

I settori che più beneficeranno del 5G - fonte Ericsson

Meno manager e più data scientist per cogliere le opportunità dei dati e del 5G: il settore dell'energia sarà infatti quello ad avere il maggiore impatto da tecnologie quali smart grid, sensori, smart meters e intelligenza artificiale. Sono queste le principali conclusioni dello studio svolto da Luiss Business School per Manpower sulle nuove competenze richieste da un settore in profonda evoluzione.

I partecipanti allo studio, che ha visto coinvolti i vertici delle più importanti società del comparto energetico in Italia, hanno altresì evidenziato come si vada verso un modello con organizzazioni più snelle e più giovani, in un settore caratterizzato da elevata età media.

Partendo dai principali trend del settore, sono stati analizzati i cambiamenti soprattutto in termini di strategie e di business model e l'impatto sull'organizzazione e sulle persone, in termini di processi, ruoli, cultura, mindsets, skills e professioni. Dall'analisi è emerso che le competenze digitali sono diventate fondamentali per le aziende che operano nel settore dell'energia, insieme alla necessità di sviluppare la cosiddetta "transdisciplinarità", che si integra con il concetto di flessibilità, divenuto chiave per le organizzazioni, le quali lavorano alla costruzione di team agili e di contesti dinamici in cui le singole funzioni non siano isolate.



Rispetto alle competenze da acquisire sul mercato, quelle che emergono dallo studio sono quindi quelle relative a economia circolare, data analysis/science, technology management, Intelligenza artificiale, robotica ed energy management.

«Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e la trasformazione digitale che sta rivoluzionando i modelli di business delle aziende industriali hanno un inevitabile impatto sulle imprese del comparto energetico, che si trovano oggi ad affrontare sfide completamente nuove«, ha commentato Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School. «Diventano quindi sempre più rilevanti figure in grado di unire competenze manageriali e digitali per cogliere le opportunità che la sostenibilità da un lato e i big data e il 5G dall'altro offrono».