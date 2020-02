Meno reati per i minori, dimezzati gli omicidi e scendono furti e rapine A delinquere, secondo il rapporto di Antigone, sono soprattutto gli italiani nel 70% dei casi e i ragazzi del Nord, alla Lombardia la maglia nera di Patrizia Maciocchi

Meno reati commessi dai minori. Rispetto a cinque anni fa, sono quasi dimezzati gli omicidi e scesi del 15% furti e rapine. Fra il 2014 e il 2018 le segnalazioni delle forze di polizia all’autorità giudiziaria per i delitti commessi da minori sono scese dell’8,3%, passando da oltre 33.300 nel 2014 a 30.600 nel 2018.

Fanno registrare il segno meno gli omicidi volontari (-46,6%) e colposi (-45,4%), i sequestri di persona (-17,2%), i furti (-14,03%), le rapine (-3,9%) e l’associazione per delinquere (-82,5%). Mentre, preoccupa la crescita, rispetto al 2014, dei minori segnalati per associazione mafiosa (+93,8%: erano 49 nel 2014, sono diventati 95 nel 2018).

Il V rapporto di Antigone

È la fotografia di un universo minorile che delinque meno, quella scattata con il V rapporto di Antigone “Guarire i Ciliegi” sugli istituti penali per i minorenni. Dati che fanno giustizia anche di alcuni stereotipi . A cominciare dalla latitudine in cui c’è maggiore tendenza a violare le leggi.

Alla Lombardia la maglia nera delle segnalazioni

La Lombardia è la regione con il maggior numero di segnalazioni (5.393), seguita dalla Sicilia con 3.326 e dall’Emilia-Romagna (3.154). Il 40% degli imputati italiani è nato nel Nord Italia (il 21% nel Nord-Ovest e il 18% nel Nord-Est), il 25% è nato nel Sud, il 19% nel Centro Italia e il 16% nelle Isole.



Archiviazioni e condanne

I condannati con sentenza irrevocabile nel 2017 sono stati 1.128. Alle denunce spesso segue l’archiviazione. Nel 2017 i minori indagati presso le procure erano 36.416. Nella maggior parte dei casi (22,14%) il Pm ha esercitato anticipatamente l’azione penale, chiedendo al giudice, nel corso delle indagini preliminari, di pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Per i restanti casi, l’archiviazione è stata proposta dal Pm soprattutto per non imputabilità del minore (12,16%) e per mancanza di condizioni di procedibilità, come ad esempio il ritiro o la presentazione oltre i termini di una querela nei reati perseguibili solo su querela di parte (9,66%). Il rinvio a giudizio è stato chiesto dal Pm nel 37% dei casi, mentre la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ha riguardato il 10,15% dei procedimenti, la scelta del rito alternativo è stata fatta nel 6% dei casi.

La nazionalità degli imputati

Ancora una spallata ai luoghi comuni arriva con le percentuali sulla nazionalità degli imputati minorenni: per il 70% sono italiani e “solo” per il 30% stranieri. Oltre l’84% sono maschi e meno del 16% femmine (sia per gli italiani che per gli stranieri). Il 30,5% degli imputati maschi ha fra i 14 e i 15 anni, il 69,5% ne ha 16 o 17. Le ragazze imputate con un’età fra i 14 e i 15 anni (il 40% del totale) sono, in percentuale, più dei ragazzi; meno le imputate con un’età fra i 16 e i 17 anni (il 60%) . Molti i ragazzi, dalla vita difficile che, malgrado una condanna definitiva, hanno ancora una posizione non definita a causa di altri procedimenti pendenti. Il 72% dei giovani entrati negli Istituti penali minorili è in custodia cautelare. La durata media della permanenza sfora di poco i tre mesi: in media 102 giorni nel 2019. Nel corso del 2019, il 72% dei ragazzi é entrato negli Ipm in custodia cautelare.