Meno reddito di cittadinanza, più sostegno alla ricerca di Guglielmo Forges Davanzati

Nell'attuale contesto di incertezza circa la tenuta del Governo, considerando il continuo definanziamento del settore della formazione, è necessario invertire la tendenza e avviare un programma di un più incisivo intervento pubblico in economia. Il finanziamento del settore della formazione è cruciale ai fini della crescita economica, dal momento che vi è ampia convergenza fra gli economisti in merito al fatto che l'accumulazione di capitale umano è un driver per lo sviluppo economico e sociale. Ciò a ragione del fatto che una forza-lavoro con alta qualificazione (dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori precari) potrebbero contribuire a nuove idee.

Nelle condizioni politiche date, avendo il Movimento 5 stelle promesso al suo elettorato l'erogazione del reddito di cittadinanza, potrebbe essere possibile ridurre gli importi e stanziare maggiori risorse per le spese per la formazione e la ricerca scientifica.

Si tratta di un'ipotesi di Stato innovatore di prima istanza, una sorta di nuova IRI, gestito da competenti, ovvero di un'opzione di policy finalizzata a reclutare nei centri di ricerca giovani disoccupati residenti in Italia, disoccupati o sottoccupati. Si stima che sono circa 1 milione i giovani laureati disoccupati residenti in Italia. Il programma è fattibile per quanto attiene alle coperture finanziarie, riducendo gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e recuperando 7 miliardi di euro.

Peraltro, un ampliamento del perimetro della pubblica amministrazione è conveniente anche per le imprese private per accelerare i tempi di produzione e vendita. Le imprese private hanno infatti necessità di avvalersi di una pubblica amministrazione efficiente e rapida, così da accelerare il turnover del capitale e di ridurre il rischio di insolvenza nei confronti del settore bancario. Vi è in tal caso complementarietà fra spesa pubblica e spesa privata.: quanto più lo Stato spende, tanto più gli investimenti privati tendono ad aumentare. In tal senso, l'operatore pubblico svolge un ruolo di stabilizzazione delle aspettative e di riduzione dell'incertezza e, in tal senso, il corretto funzionamento dell'apparato burocratico e amministrativo è una precondizione per l'efficace conduzione dell'attività imprenditoriale.

Si consideri a riguardo che l'età media nella pubblica amministrazione è di 55 anni rispetto a una media europea di 33 anni. Il provvedimento di quota 100 non fa che aggravare il problema, dal momento che riduce il personale della pubblica amministrazione e impedisce l'ingresso di giovani con maggiore preparazione e maggiore motivazione.

Il programma richiede una copertura di 7 miliardi da recuperare, in parte, attraverso la riduzione dei finanziamenti per il reddito di cittadinanza e, in parte, da dall'anticipazione del rimborso dei titoli del debito pubblico.

L'anticipazione dei rimborso dei titoli del debito pubblico consentirebbe di ridurre l'onere degli interessi da pagare ai nostri creditori. D'altra parte, il MEF informa che la spesa per interessi sui titoli di Stato lo scorso anno la spesa per interessi si è ridotta di circa 700 milioni e che dovrebbe ridursi ulteriormente. Sembra sia avendo effetto la decisione di ridurre la vita media delle scadenze del debito, avvalendosi del fatto che le emissioni con scadenze ravvicinate hanno rendimenti minori.

Nel caso in cui si realizzasse una convergenza fra i partiti al governo e dunque si realizzasse questo programma, si otterrebbero i seguenti effetti:

1. Aumenterebbe la domanda interna. Ciò a ragione del fatto che i giovani hanno maggiore propensione al consumo rispetto a lavoratori più anziani. In più, nel caso di stabilizzazione dei giovani assunti nella pubblica amministrazione con contratti a tempo indeterminato, per effetto della minore incertezza sul rinnovo del contratto, la propensione al consumo crescerebbe con effetti positivi sul moltiplicatore fiscale e sul gettito;

2. L'aumento della domanda interna, in un'economia, quella italiana, di trasformazione, farebbe crescere le importazioni, ma, al tempo stesso, farebbe anche crescere le esportazioni per effetto della riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto a seguito della compressione dei prezzi. Ciò vale per quella parte della produzione italiana che viene acquistata all'estero per l'operare di effetti di competitività di prezzo.

3. Crescerebbe l'onere reale del servizio sul debito come conseguenza dei maggiori interessi in termini reali, ma, anticipando le scadenze, si otterrebbero crescenti avanzi primari.

L'aumento dell'occupazione fa crescere i salari riducendo la platea di inattivi e incentiva anche le imprese private a competere sui mercati internazionali per il tramite dell'aumento del tasso di crescita della produttività del lavoro.

Questa ipotesi è tecnicamente fattibile e politicamente conveniente, a condizione di superare una logica breveperiodista esclusivamente finalizzata all'acqquisizione di consenso.