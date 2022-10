Meno rigore sui conti e più tempo al Pnrr per sostenere la crescita

È altresì inevitabile ammettere che una ampia componente del fallimento attuale ha a che vedere con la scarsa capacità amministrativa delle nostre stazioni appaltanti, anche una volta tenuto conto della parziale giustificazione dell’aumento dei costi delle materie prime che ha portato a rivedere in corsa le dimensioni dei bandi di gara. Da tempo ammonivamo che il tallone di Achille di questa gigantesca e necessaria operazione Pnrr era la assoluta mancanza di pensiero strategico-organizzativo sul come il nostro personale amministrativo avrebbe mai potuto assolvere la missione prevista senza un sostanziale investimento in capitale umano di qualità, ben remunerato, e una precisa riorganizzazione delle stazioni appaltanti sul territorio, prediligendo l’ideale ambito provinciale appropriatamente coordinato. Avevamo anche messo in guardia delle conseguenze di una simile macroscopica disattenzione italo-europea: si sarebbe finiti presto, dati anche i tempi stretti, a fare gare grandi, meno utili, meno sostenibili in senso sociale e ambientale, e a finire comunque per perdere una parte significativa dei finanziamenti.

Se il prossimo governo intende rimediare a tutto ciò deve pretendere che il Pnrr sia modificato sotto queste due dimensioni:

1 - Il rientro di deficit-Pil che dobbiamo mettere in atto per l’anno 2023 su cui incombe una recessione non deve essere quello previsto ad aprile di quest’anno, quando per il 2023 ci si attendeva una crescita del 2,4%;

2 - Va rinegoziata con Bruxelles (assieme al Portogallo che se ne è fatto meritoriamente primo portavoce) la scadenza del Pnrr di almeno un anno e va richiesto uno storno di una decina miliardi di euro per la creazione di una nuova governance delle nostre stazioni appaltanti. È in gioco come sempre il futuro dell’Unione europea.