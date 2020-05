Meno risorse, ma pochi costi in meno: i servizi rifiuti rischiano grosso

La crisi Covid-19 sta riducendo e rallentando il gettito della TARI in tutti i comuni italiani. Molte utenze non domestiche hanno chiuso le attività in queste settimane di lockdown (ristoranti, bar, negozi, uffici, artigiani, industrie, servizi). Per sostenere la riapertura di queste attività ARERA ha definito delle misure di agevolazione per queste categorie con la riduzione della TARI. Gli utenti non domestici rappresentano una platea importante degli utenti TARI, il cui gettito è stimato in circa il 50% del gettito complessivo, pari a 5/6 miliardi di euro su un totale di 11/12.

ARERA stima che il minor gettito per i Comuni delle agevolazioni agli utenti non domestici chiusi dalla crisi, ammonti a circa 400 milioni di euro nel 2020, cifra sicuramente sottostimata, soprattutto se non si considerano solo i due mesi di lockdown totale, ma anche i prossimi mesi di attività fortemente limitate. Per non considerare le attività che non riapriranno e che quindi accumuleranno mancati pagamenti verso i comuni, difficilmente recuperabili.

Ci sono poi le conseguenze economiche e finanziarie dell'aumento della morosità e del ritardo nei pagamenti da parte di moltissimi utenti anche domestici. Il rinvio della rata TARI di primavera è stato già definito, ma il fenomeno complessivo di ritardo nei pagamenti proseguirà sicuramente anche nei prossimi mesi.

Il gettito TARI vale 1 miliardo al mese circa, e se anche solo il 20% degli utenti rinvia i pagamenti sono 200 milioni di euro al mese. Una tensione finanziaria per i Comuni, che in molti casi registrano il crollo delle altre entrate fiscali locali: tassa di soggiorno e Tosap tra tutte. Da qui la richiesta dell'ANCI, al Presidente Conte, di intervenire subito con un fondo specifico nel decreto Rilancio.

Il decreto appena varato prevede un Fondo per gli enti locali scarso (3,5 miliardi di euro) visto che deve coprire le riduzioni di gettito di tutti i tributi locali. Se non si definirà un fondo specifico per i rifiuti è inevitabile che la riduzione di gettito della TARI finisca per ribaltarsi in una riduzione dei corrispettivi verso le aziende pubbliche o private che gestiscono i servizi.