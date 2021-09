Meno sogni e più etica, il Premio Agorà alle migliori campagne pubblicitarie

2' di lettura

Un’adeguata attenzione al sociale, al rispetto delle regole e dei principi etici. L’edizione numero 34 del Premio Agorà, storico riconoscimento nazionale fondato dal Club Dirigenti Marketing di cui nè presidente l’imprenditore palermitano Nino Salerno che premia le migliori campagne pubblicitarie, è in linea con questo strano tempo in cui viviamo segnato da difficoltà sociali ed economiche di vario genere. Ed è seguendo questo criterio che quest’anno i premi sono andati a campagne pubblicitarie forse meno creative rispetto al solito ma non per questo meno incisive o significative.

Il riconoscimento, nato in Sicilia nel 1986, premia le migliori campagne pubblicitarie nazionali delle agenzie di comunicazione e i clienti che ne hanno commissionato la creazione. La 34° edizione ha visto concorrere 108 campagne pubblicitarie, 12 in più della scorsa edizione. Sono stati dunque assegnati 25 premi: 1 Agorà d'Oro, 6 Agorà d'Argento e 18 di Bronzo. L'Agorà d'Oro è stato assegnato dalla giuria nazionale - composta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, istituzioni e media patrocinanti e presieduta dal Presidente del Premio Salvatore Limuti - alla campagna sociale No Profit “Altromercato”. «I dati del mercato della pubblicità hanno messo in luce una crescita del 25% degli investimenti pubblicitari rispetto al 2020, per cui nel 2021 si dovrebbe raggiungere una spesa di circa 10 miliardi in Italia, ovvero il 14% in più rispetto al 2019, periodo pre crisi – ha detto il presidente del Premio Agorà Salvatore Limuti –. Numeri positivi dunque? Non proprio. Si è allargata infatti la base dei piccoli investitori con conseguente abbassamento della qualità della comunicazione pubblicitaria, cosa che finirà col rendere la pubblicità meno efficace».

Va considerato dunque che, al tempo della pandemia da Covid, vi è stato sicuramente un grosso sforzo di contenimento dell’investimento pubblicitario «e di ciò ha risentito la qualità delle singole campagne – spiegano gli organizzatori del Premio Agorà –.. La giuria ha scelto per esempio di premiare la campagna di Altromercato che, più di tutte, è riuscita a esprimere il concetto di solidarietà, sostenibilità e sensibilità dell’uomo moderno».Molte delle campagne vincitrici si sono rivelate attrattive grazie al loro contenuto prettamente etico: «ne è un esempio la campagna del Gruppo Tea che in modo colto, elegante e convincente tratta il tema dell’economia circolare e sostenibile, la campagna di Edenred Italia con i suoi contenuti etici di valore, la campagna Consumi o Scegli? di Altromercato anch’essa ispirata a valori etici, oppure la campagna di Tonno Mare Aperto che in maniera chiara e esplicativa racconta il suo prodotto con contenuti etico-ecologici. «Questa edizione del premio Agorà ha messo in luce l'accentuazione del fenomeno della globalizzazione che si concretizza con la concentrazione dei grandi budget su marche internazionali, mentre aumentano numericamente le campagne di marche italiane molte delle quali di recente costituzione – spiega Salvatore Limuti –.C'è stato meno spazio per i sogni. Inoltre in un mercato castigato dalla pandemia siamo tutti portati a valorizzare la comunicazione avente contenuti di etica e al rispetto dell'ambiente e riduzione delle distanze sociali. Questo spiega il meritato Agorà d'oro alla campagna Altromercato tutta imperniata su questi valori».