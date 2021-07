Pandemia, le spese al filtro del 730: più bonus casa, meno sport e sanità

4' di lettura

Chiusi in casa durante il lockdown del 2020, gli italiani hanno speso meno in medicinali, visite ed esami. La cifra portata in detrazione quest’anno è più bassa in media di 99 euro. Sono in calo anche molte voci di costo legate ai figli, come attività sportive, mense scolastiche, asili nido. Aumenta del 2,7%, invece, la percentuale dei contribuenti che sfruttano la detrazione standard sui lavori in casa: in pratica, grazie alla ripresa estiva dei cantieri, coloro che oggi detraggono la prima rata sono più numerosi di coloro che hanno detratto l’ultima nei 730 presentati nel 2020.

I dati del Caf Acli fotografano - a campagna dichiarativa in corso - come sono cambiate nell’anno della pandemia le spese familiari agevolate dal Fisco. «Il campione conta oltre 990mila modelli 730 inviati nelle scorse settimane e fino al 4 luglio - spiega Paolo Conti, direttore generale del Caf Acli - e coinvolge solo contribuenti che hanno presentato la dichiarazione sia nel 2020 sia quest’anno». La prima impressione è che il Coronavirus abbia pesato più delle due novità normative al debutto dal 1° gennaio 2020, e cioè il divieto di pagare in contanti le spese detraibili al 19% (esclusi farmaci e prestazioni presso strutture pubbliche o accreditate) e il décalage di alcuni bonus per chi dichiara più di 120mila euro di reddito (con azzeramento a 240mila euro).

IL CONFRONTO CON LE DICHIARAZIONI DELLO SCORSO ANNO

Le spese mediche

La detrazione sulle spese sanitarie si conferma la più diffusa. Nei modelli presentati in queste settimane, però, calano sia la frequenza di utilizzo (da 72 a 70,6%) sia l’importo detratto (da 1.098 a 999 euro). «Il fatto che la spesa sia diminuita più del numero di contribuenti - commenta Conti - fa pensare al rinvio di visite preventive e di routine, soprattutto tra gli anziani e i bambini. L'obbligo di tracciabilità, criticabile per spese che dopotutto sono già fatturate, ha comunque un impatto minore della pandemia».

Palestre, scuole, asili e università

I mesi passati in casa si riflettono nel crollo delle spese per attività sportive dei ragazzi: la frequenza è quasi dimezzata (dal 6,3 al 3,7%). Attenzione, però, allo sfasamento temporale: le famiglie che avevano pagato l’iscrizione annuale a settembre del 2019 (ad esempio a un corso di basket) spesso non hanno ricevuto un rimborso, ma un voucher per le lezioni non sfruttate, che hanno poi “speso” a settembre del 2020 per la nuova iscrizione. Mentre chi si è iscritto per la prima volta lo scorso autunno ha pagato l’abbonamento alla stagione 2020-21 e lo sta detraendo adesso.

Idem per le spese di istruzione, che per la scuola pubblica sono costituite - per lo più - dalla mensa: si passa dall’8,3 al 6,8% e da 536 e 393 euro. In alcuni casi le somme riferite ai periodi di Dad sono state rimborsate, in altri sono state scalate dal 2020-21. Oltre alle chiusure, sul calo della detrazione per gli asili nido (dallo 0,5 allo 0,3%) pesa la crescente diffusione del bonus nido erogato dall’Inps, che è incompatibile con lo sconto fiscale.