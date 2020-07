Meno steccati tra scienza e decisori pubblici

1 La ricerca scientifica (soprattutto nei settori biologico, sanitario, chimico-farmaceutico, epidemiologico ecc.) è un’attività di gruppo. Non esiste il ricercatore solitario, lo “scopritore”, l’”inventore”. La ricerca è un viaggio in territori inesplorati ed è un viaggio che si fa in compagnia: professori, ricercatori, postdoc, dottorandi e persino studenti, ed è compagnia mutevole;

2 Ne consegue che lo scienziato che viene interpellato o intervistato, il ricercatore che parla, è – nella maggior parte dei casi – soltanto un “portavoce”, una voce narrante, un interprete del lavoro di anni e di tante persone (non c’è presentazione scientifica seria che non cominci o non si concluda con l’elenco, o i volti, di chi ha contribuito ai risultati che vengono esposti);

3 I risultati di una ricerca sono i frutti di un processo dinamico che porta a formulare ipotesi interpretando dati sperimentali nuovi sulla base di conoscenze precedenti. Ecco perché non deve sorprendere, o irritare, che, a fronte di conoscenze precedenti scarse (vedi Covid-19) o di dati sperimentali scarsi, lo scienziato non fornisca certezze, ma ipotesi che mutano al mutare dei dati e delle evidenze disponibili.

Chi sa queste cose è in grado di “filtrare” meglio la pletora di informazioni scientifiche e pseudo-scientifiche che ci investono quotidianamente, ed è in grado di comprendere le “incertezze della scienza” e quindi di adeguare le decisioni politiche. Senza dimenticare che gli scienziati sono uomini e donne e quindi sensibili, chi più chi meno, alla attrattiva di un talk show, o di un titolo su un giornale, e che non sono sempre in grado di comunicare nel modo corretto, e in qualche secondo di microfono aperto, il grado di affidabilità scientifica di quanto si sta narrando.

Purtroppo nel nostro Paese la ricerca scientifica è ancora percepita come “altro” rispetto ai meccanismi che regolano la società. In fondo è come se fossimo rimasti al 1959, ancorati alle “Due Culture” – quella tecnico-scientifica e quella umanista – di Charles Percy Snow.