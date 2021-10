Meno superfluo e lavoro più efficiente: il modello lean applicato alla scrivania

La fase di riordino, Seiton, coincide con il sistemare in modo funzionale ciò che si è consapevolmente deciso di conservare, ottimizzando l’uso dello spazio. Gli oggetti devono essere cioè disposti in modo che risultino facili da identificare, utilizzare e riporre rispetto al principio che “ogni cosa ha un suo posto ed ogni posto ha una cosa”. In altre parole, vanno tenuti a portata di mano gli accessori che si utilizzano di frequente e riporre nei cassetti o in qualche altro contenitore ciò che invece viene usato di rado. Il risultato? Si riduce il tempo di ricerca di ogni oggetto e quello dei relativi spostamenti per recuperarlo, lamentele e nervosismi compresi.

Fare pulizia, Seiso, per memorizzare gli oggetti è il terzo passo del modello delle 5S. Una volta portato a termine la fase di riordino, servono due giorni di tempo per prendere confidenza con la nuova sistemazione e per verificare se questa sia la soluzione ideale per lavorare meglio: una vera e propria ottimizzazione dei piccoli dettagli, insomma, da compiere assecondando il proprio istinto nel modificare la collocazione di certi oggetti. E una volta ultimati i cambiamenti alla scrivania, il consiglio è quello di scattare una foto della stessa che servirà da riferimento per il futuro.

Con Seiketsu, invece, si intende il momento in cui si creano pratiche efficienti e sicure che possano essere duplicate e riprodotte per ottimizzare la performance. Per farlo serve prefiggersi degli obiettivi quotidiani, settimanali e mensili finalizzati a mantenere la scrivania nella condizione ideale e ad evitare di fare dei passi indietro. Cosa fare in concreto? Sistemare in modo accurato tutta la posta o i documenti da visionare, riporre gli oggetti nel proprio scomparto, pulire il computer periodicamente, archiviare o buttare fogli o i post-it accumulati nel corso della settimana.

L’ultimo passo del modello 5S è anche quello più complicato, non avendo per definizione una scadenza determinata e determinabile. Shitsuke richiede infatti di mantenere il progresso raggiunto, cercando di migliorare ulteriormente il proprio status. Per riuscirci è buona prassi impostare in agenda un reminder per effettuare un’auto-verifica dopo un mese dal giorno in cui si è completato l'implementazione del metodo, poi dopo sei mesi e infine ogni anno. A dare indicazioni sulla bontà del set-up della propria scrivania in quel momento sarà la foto scattata dopo aver terminato la fase Seiso…