«Meno sussidi e più incentivi diretti ai consumi. Lo Stato nelle imprese? A fondo perduto» Orlando Barucci (Vitale & C.): «Meno sovvenzioni per stare a casa e più aiuti per chi riapre le attività. I soldi pubblici siano un moltiplicatore della ripresa, non l’unica leva» di Alessandro Graziani

«L’aiuto d’emergenza dello Stato alle famiglie e alle imprese è inevitabile in questa fase. Ma deve rappresentare una scossa per ripartire e avere un effetto moltiplicatore sul sistema incentivando i consumi e gli investimenti. Gravare le imprese di nuovi debiti dà ossigeno ma non è la soluzione». Orlando Barucci è il presidente di Vitale & C., la società di consulenza finanziaria fondata da Guido Roberto Vitale (scomparso poco più di un anno fa). Da anni Barucci e il team di banchieri di Vitale & C. sono consulenti di aziende grandi, medie e piccole ed operano a stretto contatto con investitori italiani ed esteri. Ecco alcune sue proposte per scuotere il sistema Italia dalla attuale drammatica crisi economica.

All’emergenza economica lo Stato ha risposto con interventi tampone di tipo assistenziale. Cassa integrazione per i lavoratori e liquidità d’emergenza alle imprese, pur con tutte le lentezze burocratiche ormai note. È la strada giusta da seguire anche nei prossimi mesi?

L’emergenza e il lockdown totale speriamo stiano per finire. Ora siamo alla fase delle riaperture che in molti settori, penso ad esempio a turismo, retail, cultura e tempo libero, saranno fortemente condizionati dal distanziamento sociale. L’intervento dello Stato è utile se non è puramente assistenziale ma se funge da moltiplicatore dell’attività economica. Vale per i consumi, per incentivare le aperture ma anche per le necessarie ricapitalizzazioni delle imprese.

Partiamo dai consumi. Come potrebbe avvenire la “scossa” di cui parla?

La priorità è dare fiducia e prospettiva. Si valutino con attenzione quali settori hanno un maggiore effetto leva sul Pil e si azionino una serie di incentivi fiscali a tempo determinato, penso al credito di imposta, per chi fa acquisti e spende. Più che dare stipendi di Stato, è preferibile che le stesse somme siano indirizzate ad incentivare direttamente la ripresa del consumo, elemento essenziale per chiudere il ciclo economico.