Meno titoli di Stato nel bilancio delle banche: una prospettiva globale

Anche in questo caso – come per gli ESBies – le tranche junior tuttavia andrebbero sul mercato con un maggiore spread di rendimento, in una nuova replica dell’Euro “a più velocità”.

Insomma, più che un incentivo si tratterebbe di un obbligo ex lege alla diversificazione di una significativa porzione dei titoli governativi nel bilancio delle banche. Il portafoglio così ottenuto avrebbe caratteristiche di rischio e rendimento omogenee per ogni banca, e le stesse istituzioni finanziarie potrebbero emettere obbligazioni garantite dal medesimo portafoglio diversificato.

Uno dei vantaggi di questa versione minimalista del safe asset è che l’obbligo di diversificazione per tutti i Paesi dovrebbe garantire il ribilanciamento dei portafogli delle banche senza troppi scossoni: una parte dei nuovi BTP senior in vendita insomma avrebbe dei sicuri acquirenti nelle banche tedesche o francesi obbligate a rispettare i criteri di composizione del safe portfolio.

Per i policy makers si avrebbe l’indubbio benefit di scardinare l’attuale resistenza dei Paesi periferici (in primis Italia e Spagna) ad una modifica dei criteri di risk-weighting in cambio del varo di una prima, rudimentale versione di safe asset. Certo, non è da escludere che per Paesi ad alto debito come l’Italia la manovra di concambio possa comportare un aumento dello spread sulla parte di debito junior. L’ingegneria finanziaria di questa proposta rischia di spostare pertanto il costo di ribilanciamento dei portafogli delle banche a carico dei Governi nazionali e quindi dei contribuenti.



Sintetizzando, i safe portfolios sono ESBies travestiti nei quali le banche (più tutelate) prendono il posto del veicolo sovranazionale.

Un’ulteriore proposta è quella degli E-bonds proposti dagli economisti Leandro e Zettelmayer: un veicolo sovranazionale come il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) raccoglie fondi sui mercati finanziari emettendo titoli di debito (E-bonds) garantiti da un portafoglio di prestiti bilaterali erogati ai paesi membri ad un tasso d’interesse uniforme e per un importo pari a una quota fissa del PIL (intorno al 25%) a complemento dell’attività di emissione dei titoli di Stato. I titoli emessi dal veicolo hanno tutti la stessa seniority (no tranching), ma il veicolo gode dello status di creditore privilegiato rispetto al debito nazionale emesso successivamente al lancio degli E-bonds (grandfathering).