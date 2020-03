Meno utili, più Npl: perché non tutte le banche sopravviveranno al virus Un vantaggio potrebbero averlo i grandi gruppi domestici, più diversificati e attrezzati oppure più piccoli ma ben capitalizzati. di Luca Davi

4' di lettura

Nel pieno di una delle fasi più turbolente dal Dopoguerra, le banche italiane si aggrappano ad alcune certezze e fanno i conti con le (molte) incognite. E provano così a ragionare sugli effetti che il Coronavirus è destinato inevitabilmente a lasciare sul campo. Il tutto nella speranza che la Bce, dal versante della politica monetaria, l'Ue, su quello della politica fiscale, diano risposte “ambiziose e concertate”, come auspicato dalla Lagarde, alla crisi in atto.

Con un elemento chiaro: di fronte a uno scenario estremo come una pandemia, nessuno può ritenersi indenne, in Italia come nel resto del mondo. Se però si vuole concentrare l'attenzione sul nostro Paese, che in questo momento è tra i più impattati almeno sotto il profilo dell'emergenza sanitaria (e dei possibili danni economici derivanti), è possibile che lo scenario sia di un’ulteriore polarizzazione del mercato tra chi può reggere l'onda d'urto e chi, invece, rischia di annaspare tra le onde. In questo scenario, un vantaggio potrebbero averlo i grandi gruppi domestici, più diversificati e attrezzati - gli osservatori guardano ad esempio a Intesa Sanpaolo, UniCredit o Mediobanca - o più piccoli ma ben capitalizzati, come Credem. Più in salita invece rischia di essere la strada per le banche commerciali medie: a partire da BancoBpm e Ubi, che già prima dell'emergenza erano chiamate a fare un salto di qualità per migliorare il proprio modello di business. E che ora, con la frana del Coronavirus davanti, sono costrette a un ulteriore sforzo.

Il calo del Pil e gli effetti sui prestiti

Partiamo da un dato. Il 2020 è destinato a finire con un frenata pesanucendo l'offerta. Ma a ciò rischia di aggiungersi uno shock della domante dell'economia. La serrata di imprese e negozi sta già ridda, complice una crisi che avrà impatti su occupazione e redditi. Oggi gli analisti stimano un calo del Pil nell'ordine del 2%, e il mercato sembra oramai incorporare questo decremento, a cui dovrebbe seguire un rimbalzo nel 2021. Di quanto, lo si capirà solo col tempo, e in virtù ovviamente dell'ampiezza dell'intervento pubblico, che dovrà necessariamente sostenere la domanda.

Un deterioramento così violento su domanda e offerta è paragonabile a un'ondata che entra da più varchi e in contemporanea. Quello più critico, e da cui bisogna attendersi il peggio, è il fronte della qualità del credito: il flusso dei nuovi crediti deteriorati (il cosiddetto default rate) è destinato ad aumentare. Con la crisi, molti crediti passeranno da bonis a deteriorati e sarà più difficile ristrutturare i problematici. Con una qualità del credito peggiore, saliranno gli accantonamenti, e quindi i costi per le banche. Equita Sim, in un'analisi curata da Giovanni Razzoli, ha evidenziato come incorporando un Pil a -1,5% il costo del rischio salga di 20 punti base (a 80 pb) nel 2020 e di 12 punti nel 2021. La Vigilanza Bce, guidata da Andrea Enria, ha fatto importanti concessioni in termini di flessibilità nell'uso del capitale per far fronte all'emergenza. Ma lo scenario resta difficile. Da qua la richiesta dell'Abi per una moratoria del calendar provisioning (gli accantonamenti prudenziali secondo quote prefissate) e della nuova definizione di default, per congelare gli effetti dell'emergenza ed evitare impatti a cascata e strette al credito.