Mense gourmet e hi-tech con la consulenza dei grandi chef La ristorazione nelle grandi aziende è sempre più salutare, tecnologica e sostenibile e vede in primo piano la consulenza di grandi chef di Maria Teresa Manuelli

Camstgroup - Vergnano

4' di lettura

Salutare, tecnologica e sostenibile. La nuova ristorazione aziendale cambia volto: non più solo mense, ma ristoranti gourmet e con menù su misura che sempre più spesso rientrano nelle strategie delle aziende come benefit.

Sono circa 2mila le mense aziendali in Italia, secondo l'elenco della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con Roma (195) e Milano (137) in testa, seguite da Napoli (132). Il 90% circa affida i servizi di ristorazione in appalto. Stando ai dati dell’indagine condotta da Oricon-Osservatorio sulla Ristorazione Collettiva e Nutrizione, la ristorazione in azienda genera un fatturato complessivo di 1,227 miliardi di euro e un volume pasti di 205,4 milioni.





Lo chef entra in mensa

Valorizzare la pausa pranzo del collaboratore nel ristorante aziendale diventa parte delle soluzioni di benessere a 360 gradi messe in campo dalle imprese. “Global Chef” è l'iniziativa lanciata a giugno da Sodexo che ha permesso a 7 aziende servite dalla società di ristorazione collettiva - 100 milioni di consumatori serviti in tutto il mondo - di godere di un’esperienza diversa a più valore aggiunto grazie alla cucina proposta dallo chef spagnolo José Carlos Madrid Córdoba.

Il professionista di Sodexo Iberia, ha servito e preparato piatti tipici della tradizione gastronomica della sua terra. «Sodexo ha scelto di implementare Global Chef per aumentare la soddisfazione tra i dipendenti delle aziende a cui fornisce il servizio mensa», afferma Enrico Bartoli, Corporate Services Director Sodexo Italia. Per il 2020 sono previste altre due edizioni, a febbraio e a maggio, in tre nuove regioni: Toscana, Lombardia e Veneto, dove il progetto arriverà nelle cucine di aziende dei settori chimico-farmaceutico, fashion e tecnologico.



Elior - oltre 106 milioni di pasti serviti in più di 2.400 ristoranti e punti vendita - ha dato il via al nuovo anno formativo, con un innovativo programma di training per i cuochi dell'azienda. L’iniziativa vede il coinvolgimento di 43 “Chef Ambassador”, che hanno l’opportunità di accedere a training di natura tecnica per approfondire e migliorare le conoscenze relative alla trasformazione e alla preparazione di tutti gli alimenti. Gli “Ambassador” sono poi chiamati a diffondere le tecniche e i valori appresi a tutti i cuochi che lavorano in Elior. Partner dell'iniziativa è lo chef Carlo Cracco, con l’associazione Maestro Martino da lui presieduta.





Le strategie dei grandi gruppi: pizza espressa e luoghi più piacevoli

Camst ha realizzato per Fabio Perini, azienda leader nel settore packaging con sede a Lucca, il completo restyling della mensa aziendale per gli oltre 500 dipendenti, secondo criteri di tecnologia, salute e sostenibilità.