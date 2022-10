«Mentre altri organizzano la criminalità, noi organizziamo la speranza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando gli chiedo come ha fatto da agente di Borsa a Zurigo ad arrivare nelle campagne di Roccella Jonica, nella Locride, per occuparsi di bambini e ragazzi in difficoltà, Gerhard Bantel ha la risposta pronta: «In treno» dice sorridente. Un viaggio in direzione opposta a quella di centinaia di migliaia di meridionali in cerca di una vita migliore. È una domanda che gli fanno in tanti.

Della Svizzera tedesca conserva ancora l’accento aspro, addolcito, si fa per dire, dalle inevitabili contaminazioni calabresi. «Sono le mie radici, e non vedo l’ora di portarci mio figlio, quattordici anni, adottato un anno fa con mia moglie Annalisa».

A convincerlo a lasciare la società di private banking per cui lavorava a Zurigo, poco più che ventenne, dopo un periodo di formazione a Wall Street pagato dalla banca e stage in diversi broker, è stata «la chiamata spirituale di Gesù che mi ha spinto a dedicarmi ai bambini più bisognosi di attenzione e di cura. Rientrato da New York frequentavo un centro giovanile che aveva adottato un bambino a distanza del Centro Emmaus di Roccella, fondato da un missionario svizzero, Ernesto Bretscher, alla fine degli anni 60. Così nell’estate del 1981 decisi di venire in Calabria, a vedere con i miei occhi». Allora il Centro Emmaus si prendeva cura dei figli dei lavoratori calabresi emigrati. «Sei, sette figli sotto un tetto, a occuparsi di loro giovani mamme in molti casi abbandonate dagli uomini che altrove si erano costruiti un’altra vita e un’altra famiglia. Erano situazioni di forte disagio».

In quell’estate di 40 anni fa per Gery, come lo chiamano qui, trova la sua strada. Capisce che occuparsi di bambini in difficoltà è una vocazione. È giovane e non ha alcuna intenzione di continuare a «passare il tempo al telefono per tranquillizzare ricchi clienti, ultramilionari angosciati per la perdita di qualche migliaio di franchi». Realizza che «la vita deve essere investita, non consumata» e applica così le logiche dei mercati finanziari alla sua scelta di vita.

Ma il rendimento che cerca Gerhard non è in franchi svizzeri. Perciò, rientrato a Zurigo, parla con la banca e concorda ancora un anno di lavoro, per «restituire» ciò che comunque aveva ricevuto in formazione. Studia per diventare insegnante, diventa missionario della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, condivide il suo progetto con Annalisa e si trasferisce in Calabria per realizzare il suo “investimento”.