Mentre la scuola prova a riaprire (pian piano) partono le iscrizioni al prossimo anno Tra stop and go l’obiettivo è riportare in classe almeno il 50% degli studenti delle superiori. Intanto scattano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: da lunedì 4 al 25 gennaio si prenotano le classi prime di infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Solo per l’asilo la domanda è cartacea; per le altre la procedura è interamente online di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Tasso positivita' vola al 17,6%, allarme per la scuola

Tra stop and go l’obiettivo è riportare in classe almeno il 50% degli studenti delle superiori. Intanto scattano le iscrizioni al prossimo anno scolastico: da lunedì 4 al 25 gennaio si prenotano le classi prime di infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Solo per l’asilo la domanda è cartacea; per le altre la procedura è interamente online

4' di lettura

Mentre le scuole si preparano (lentamente) a riaprire e a riportare in classe almeno il 50% degli studenti delle superiori dopo quasi 3 mesi di didattica a distanza, è già tempo di pensare al prossimo anno scolastico 2021/22. Dalle 8 di lunedì 4 gennaio e fino alle 20 del 25 gennaio è possibile iscrivere i propri figli alle classi prime di infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Solo per l'asilo la domanda è cartacea; per le altre la procedura è interamente online.

Il primo step per i genitori che devono iscrivere i propri figli in prima è la registrazione sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ (attiva dal 19 dicembre). Chi è in possesso di un’identità digitale (Spid) accede al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore, senza effettuare altri passaggi. Conclusa la fase dell’autenticazione si passa alla scelta vera e propria. E, come detto, per farlo c’è tempo fino alle 20 del 25 gennaio. Ma non è un click-day. L’ordine di presentazione delle domande non può essere in alcun caso considerato un criterio di priorità per l’accoglimento della richiesta.

Loading...

La procedura online

Il padre o la madre che compila, via web, il modulo dichiara di averlo fatto secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 316, 337-ter e 337-quater) che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati sono autocertificati ai sensi del Dpr 445/2000. Una volta avviata, la procedura può essere salvata e ripresa più volte. Finché non viene inoltrata definitivamente. Il sistema avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato. Pur presentando una sola domanda i genitori possono indicare anche una seconda o terza scuola nel caso in cui la prima fosse in “overbooking”. E mai come quest’anno è consigliato farlo viste le rigidità su spazi e classi imposti dal Covid-19. Sia l’inoltro a un altro istituto sia l’accettazione definitiva vengono notificate per e-mail.

Gli eventuali criteri di precedenza sono individuati dalla singola scuola (con delibera del consiglio d’istituto) e vanno pubblicati prima dell’acquisizione delle iscrizioni. Il ministero dell’Istruzione ha evidenziato che tali criteri debbono essere definiti in base a principi di ragionevolezza come la vicinanza della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie (mentre è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come prioritari).

In alcuni casi la domanda va presentata in formato cartaceo alla scuola prescelta. Si tratta dell’infanzia, delle paritarie che non hanno ancora attivato la procedura online e delle scuole in Valle d’Aosta o a Bolzano e provincia. Per restare alle principali.