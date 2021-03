Menu digitali, Dishcovery cresce nel B2B con 2.700 ristoranti

3' di lettura

La sua principale specialità sono i menu multilingua in formato digitale abbinati a un software gestionale specifico per la ristorazione. Ed è proprio grazie a questa focalizzazione nell'ambito dei servizi B2B che la startup modenese Dishcovery si è fatta largo fra gli operatori del food raggiungendo, l'anno passato, risultati decisamente importanti quanto a numero di esercizi serviti, cresciuti dell'800% rispetto al 2019 per arrivare a 2.700 in tutta Italia.

Il menu digitale, come confermano al Sole 24Ore Food i due co-fondatori, Marco Simonini e Giuliano Vita, rispettivamente Cmo e Ceo della società, è stato adottato nel 90% dei casi da attività a conduzione famigliare o comunque gestita da imprenditori privati (si va dalle piccole pizzerie ai ristoranti stellati come Osteria Francescana passando per le strutture con aperture stagionali, come gli stabilimenti balneari) e nel restante 10% da alcune piccole catene. A livello geografico, invece, la presenza di Dishcovery è distribuita in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nelle medie e grandi città.

Alla base c'è un modello di business basato su diverse tipologie di abbonamento: la soluzione entry level da 9,99 euro mensili prevede la digitalizzazione del menu per la sola consultazione mentre con 18 euro si possono aggiungere al menu digitale le funzioni ordini, pagamenti e traduzioni. Il salto in avanti delle attività negli ultimi dodici mesi ha fatto quindi da trampolino di lancio alle novità destinate agli operatori introdotte a inizio 2021, anche per rispondere alle prorogate esigenze dettate dalle aperture/chiusure previste dalle diverse disposizioni anti-Covid.

L’ultimo aggiornamento del software gestionale, per esempio, integra la possibilità di

gestire il registro digitale dei clienti all'interno del menu raccogliendo i dati degli ospiti del ristorante per 14 giorni, così da facilitare il tracciamento di eventuali casi di contagio alle autorità preposte.

Un altro servizio inserito a “catalogo” da Dishcovery riguarda invece la visibilità del locale attraverso campagne di social media marketing geolocalizzate in base al luogo di pertinenza. In abbinamento al menu digitale, in altre parole, i ristoratori possono affidare alla startup le comunicazioni di servizio (come gli orari di apertura, la possibilità di fare delivery o take away) e la gestione dei contatti con la clientela per la condivisione delle modifiche dei listini o delle promozioni.