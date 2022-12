Merano chic, paradiso di stile oltre terme e mercatini di Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forse non c’era bisogno della benedizione ufficiale, e più volte rinnovata, di un maestro di stile contemporaneo come il giornalista e fondatore di riviste, il canadese Tyler Brûlé, ma certamente Merano (dove lui si stabilì per un lungo periodo e ha aperto un esclusivo flagship store del suo «Monocle») è tornata sugli scudi. Non che se ne fosse mai andata, per la verità. Merano ha la fortuna di un microclima splendido, un’acqua termale che l’ha resa famosa, una proficua diversità culturale, e una solida tradizione di alta borghesia che, nei decenni, ha sviluppato un gusto che ha pochi pari in tutto l’arco alpino, di qua e di là dal confine italiano.

Se già l’imperatrice Sissi aveva preso a frequentarla dal 1870, rendendola immediatamente una delle località vip per nobili e aspiranti tali di tutta Europa, Merano divenne poi, per esempio, con l’Hotel Bristol, «il più moderno ed elegante d’Europa», meta imprescindibile per celebrities, industriali, benestanti del secolo scorso. Inaugurato nel 1954 da Sophia Loren e dai Falck, vantava arredi di Gio Ponti, Bega, Buffa e lampade di Seguso. Non plus ultra.

L’infinity pool dell’hotel Miramonti

I fasti della località si rinverdiscono e, adesso che impazzano, fino a gennaio, i deliziosi mercatini di Natale lungo l’impetuoso Passirio (da ammirare anche dalla panoramica sala saune all’ultimo piano dell’Hotel Terme, design di Matteo Thun: ottimo per chi vuole sfruttare la stazione termale in città), ci sono alcuni indirizzi che costituiscono un appuntamento imperdibile per vivere al meglio l’esperienza del luogo.

A partire dall’alloggio. L’Hotel Miramonti, ad Avelengo, pochi km dalla città, una vista e piscina a sfioro mozzafiato. Cinque stelle nell’anima, costruito su pietra porfirica a 1.230 m, stile scandinavo-giapponese, cura del dettaglio e una perfezione accertata (con la recente ristrutturazione completa del Roof Top Loft e del Loft 007), la struttura, amorevolmente curata da Carmen, Klaus e 52 persone dedicate è un sogno d’ospitalità e lifestyle. Non è un caso che siano stati i due coniugi albergatori a comprare dallo stesso Brûlé la sua casa ex meranese, Villa Fluggi, ora divenuta hotel di charme, 270mq su tre livelli: posto magnifico, un tuffo negli anni 60 con estrema attenzione agli arredi: gli appassionati di design e architettura sono nel loro Nirvana.

Dettaglio di Villa Fluggi

Come non è possibile ignorare la bellezza rustica, e allo stesso tempo sofisticatissima, dell’Ottmangutt, hotel famigliare con la formula suite & breakfast: una eccellente colazione (ma niente cena) servita in una sala ottocentesca che dà sullo splendido giardino, luogo segreto in piena città. Nella bella stagione è un’oasi di quiete e meditazione.