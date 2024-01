Meraviglie botaniche ai Giardini Inglesi della Reggia

I meravigliosi saloni, gli sfarzosi arredi, lo scalone monumentale, gli specchi e affreschi, gli orologi della Reggia borbonica lasciano davvero senza parole tanto è eccelsa la dimora dei Borboni che Luigi e poi Carlo Vanvitelli seppero approntare per i sovrani dell’Italia meridionale. Perciò in questo 2024 va scoperto anche quel gioiello botanico senza eguali rappresentato dai suoi Giardini Inglesi. Si intravedono appena dall’ingresso a cannocchiale della Reggia e si deve camminare per tre chilometri tra le vasche e le fontane per poter varcare il cancello di ingresso al cadeaux botanico che Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Borbone e il diplomatico William Douglas Hamilton, conosciuto come Lord Hamilton, si fecero. Incaricarono Andrew Graefer considerato il land designer più dotato di quel secolo e in uno spazio pari a 23 ettari all’interno di un parco che si stendeva su 123 ettari, al lato della cascata, proprio laddove il terreno digrada a mezzogiorno, diedero vita a una collezione di alberi che oggi ha raggiunto ragguardevoli dimensioni e fattezze. Comprende la prima Camelia mai piantata in Europa, la gigantesca Araucaria bidwillii, un bellissimo Cedro del Libano, l’esotico Taxodium mucronatum detto anche Cipresso di Montezuma, il Quercus cerris, il Platanus x acerifolia nell’area soprannominata il Palco, l’Eucalyptus camaldulensis, chiamato anche Eucalipto rosso o rostrato, gli esemplari di Ginkgo biloba le cui foglie in autunno si fanno dorate, l’impressionante Canfora. Laghetti riflettenti tronchi e chiome, vestigia di templi, statue di languide dee, meritano a questo parco il titolo di rivale italiano del Petit Trianon di Versailles.



