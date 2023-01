Meraviglie moderniste

La Casa Sonneveld compie quest’anno 90 anni ed è una delle abitazioni meglio conservate dello stile Nieuwe Bouwen, il ramo olandese della Scuola Internazionale di Modernismo. La villa indipendente fu progettata nel 1933 dallo studio di architetti Brinkman e Van der Vlugt e commissionata da Albertus Sonneveld, uno dei direttori della fabbrica Van Nelle. Gli architetti hanno pensato ad un progetto globale in cui l’architettura, gli interni e l’arredamento sono meticolosamente coordinati e si valorizzano a vicenda. Si consiglia di prenotare una visita guidata per vedere la Fabbrica Van Nelle, edificio rinnovato e simbolo dell'architettura contemporanea che oggi è diventato un hub per start up ed eventi ed è anche Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2014, abbinando poi un salto all’adiacente Museo Chabot, che possiede un’interessante collezione di dipinti espressionisti.



