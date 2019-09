Meravigliose geometrie del reale di Stefano Salis

Uno dei rari usi del colore di Franco Grignani. «Proiezione ondulata», 1965, olio su tela, 96 x 134 cm

All’età di soli 21 anni, nel 1929, Franco Grignani scatta una foto profetica. Di enigmatica bellezza, di intensa qualità fotografica, di un rigore «ambiguo», che mischia alla solenne geometria delle forme l’imperscrutabile gioco di luce e ombra, che conferiscono alla realtà dell’oggetto una relazione immediata e indifferibile, ontologicamente decisiva, con chi quell’oggetto sta guardando. Il «Fotogramma con rete a spirale» raffigura, su fondo nero, una banale rete metallica attorcigliata, le curve diventano sempre più larghe, a partire dal “centro” della spirale che è collocato sulla sinistra del campo visivo, gli esagoni di fil di ferro si distorcono e la luce che li colpisce conferisce loro un andamento tremulo eppure matematicamente ineccepibile. Il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg, in fisica quantistica, è stato appena enunciato, nel 1927; tra i suoi corollari – la dico in soldoni, per quello che può saperne un non esperto – c’è quello che l’osservatore “interferisce” direttamente con l’esperimento, con ciò che osserva: epistemologicamente è una nozione rivoluzionaria.

Qualche anno dopo, lo stesso Grignani farà un altro scatto decisivo: una sedia Thonet scassata. L’impagliatura è rotta: la perfetta geometria di linee rette che incrociandosi all’interno di un perimetro circolare formano – sul piatto della sedia – un reticolo di minuti poligoni regolari è andato a farsi benedire. «Le curve della Thonet» precipitano così in forme nuove, in una tensione geometrica che scuote l’immagine. Ridotta ai minimi termini, l’osservazione di questa “sedia” (o è una semplice, pura, forma geometrica irregolare, ora?), stavolta nera su campo bianco, non è altro che un insieme di linee, di vibrazioni, di forze vettoriali che si scatenano nell’immobilità perenne dello scatto.

Bianco e nero; nero e bianco: Franco Grignani ha, praticamente, sempre giocato con questi due sublimi non-colori. Linee di forza, movimenti minimali e irresistibili, scarti euclidei che conferiscono alle immagini da lui prodotte tensioni, torsioni, vibrazioni, spasmi ghiacciati ineludibili: uno stillicidio di sensazioni ibernate nel confine di una tela, di una foto, di una copertina, di un marchio, magari quello, celeberrimo, e, di nuovo, sunto delle sue ricerche, della Pura Lana Vergine: curve avvolgenti e morbide che accarezzano l’occhio dello spettatore, o, almeno, così sembra.

Ancora. Stavolta è la foto a ritrarre lui. Anni 80: Grignani è in perfetto ordine: un austero settantenne senza un capello fuori posto e guarda dritto in camera. Indossa il camice, come una volta facevano i grafici e gli architetti (superbissima artigianalità), davanti a lui il tavolo ricolmo dei “ferri del mestiere” di un artista, fogli, carte, pennelli, matite, inchiostri. Dietro di lui, alcuni suoi quadri: quelle perfette geometrie ossessive e ipnotiche, da perderci la testa a guardarle, vigilano sul tempo fermo dello scatto. In quei quadri, in quelle figure assolutamente rigorose, ecco, sta succedendo, e continuerà a succedere, per sempre, di tutto. I quadri hanno un movimento interno, una tensione insopportabile, sotto certi punti di vista, per gli occhi dell’osservatore.

Insomma, basta. Dicevo che la foto del 1929 era profetica. Proprio così: dall’osservazione della natura, degli oggetti, delle regole che sottostanno le cose, e che spesso non vediamo se non facciamo molta molta attenzione, Grignani trae linfa per il suo futuro e la sua ricerca, condotta, fino alla morte, nel 1999, che intreccia arte, design, fotografia, grafica editoriale: intreccia ragionamento ed emozione. E lo testimonia, ancora una volta, la strepitosa mostra in corso, ancora per una settimana, al Max Museo di Chiasso, intitolata coraggiosamente (fa un bel po’ anni 70) «Franco Grignani. Polisensorialità fra arte, grafica e fotografia», a cura di Nicoletta Ossana Cavadini e Mario Piazza.