Mercati, dalle Borse ai bond il 2019 è stato l’anno dei record

Le Big oltre 1.000 miliardi

Di seduta in seduta Apple e Microsoft gareggiano per la classifica del titolo a maggiore capitalizzazione globale. Apple vale 1.250 miliardi di dollari, Microsoft 1.200 miliardi. Nel corso dell’anno entrambe le società – che insieme a Facebook, Amazon, Alphabet-Google e Netflix compongono l'indice della cosiddetta Faang economy – hanno superato la barriera dei 1.000 miliardi. A questo punto non sono lontane da questa soglia nemmeno Google (la holding Alphabet capitalizza 940 miliardi) ed Amazon (a quota 890 miliardi). A livello globale il primato assoluto l’ha comunque conquistato Saudi Aramco: il gigante petrolifero saudita, appena sbarcato sul listino domestico Tadawul, ha superato 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione.

Bond globali a 56mila miliardi

Doveva essere un anno pericoloso (per via delle attese di rialzi dei tassi) per il mercato obbligazionario. Invece il 2019 è stato un altro anno da record, complice l’atteggiamento espansivo delle banche centrali. Come ricorda Morgan Stanley, su un panel di 32 grandi banche centrali al mondo ben 20 hanno tagliato i tassi. E questo ha dato nuova linfa al mercato dei bond la cui capitalizzazione è cresciuta in 12 mesi di 7mila miliardi di dollari, avvicinandosi per la prima volta a 56mila miliardi.

Bond a tassi negativi oltre 17mila miliardi

I forti acquisti sui bond, che hanno toccato il punto più alto ad agosto, hanno spinto sui massimi il valore delle obbligazioni a tassi negativi, quelle in cui paradossalmente è il creditore a pagare una commissione al debitore. A fine agosto i bond sottozero sono balzati al record di oltre 17mila miliardi di dollari. Dopodiché il miglioramento delle prospettive di crescita economica e l’allontanamento dello spettro della recessione negli Usa hanno riportato un po’ più in alto i tassi dei bond alimentando la conseguente correzione sul mercato obbligazionario (dove prezzi e rendimenti si muovono in direzione opposta). A fine 2019 il controvalore dei bond negativi è sceso sotto 12mila miliardi: una cifra comunque elevatissima, corrispondente a poco meno del 20% del totale dei bond in circolazione.

I MINIMI DEI TASSI BOND Rendimento a 10 anni del Bund tedesco. Dati in percentuale (Fonte: S&P Market Intelligence)

Tassi Bond Eurozona ai minimi

Nell’agosto shock sui tassi globali non è passato in sordina il contestuale crollo dei tassi dei bond dell’Eurozona. Il Bund tedesco a 10 anni si è portato al record di -0,71%. Anche i titoli di Paesi periferici, come Spagna e Portogallo, sono stati fortemente acquistati con il tasso dei rispettivi titoli a 10 anni che si è praticamente azzerato, segnando l’ennesimo guinness del 2019 finanziario.

BTp a 10 anni sotto l’1%

Con un po’ di ritardo – dopo la nascita del governo Conte bis e soprattutto, lato investitori, dopo l’uscita di scena dal governo della Lega euroscettica – sono partiti gli acquisti anche sui BTp il cui rendimento per la prima volta nella storia è sceso sotto l’1% fino allo 0,82% della chiusura del 4 settembre. A fine 2019 il rendimento del decennale italiano – complice nuove tensioni politiche e soprattutto un corale rialzo dei tassi europei – è salito all’1,4%. Si tratta in ogni caso di 150 punti base in meno rispetto ai valori di gennaio 2019.