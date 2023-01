Borse appese all’inflazione Usa. Attesa per l’Europa, listini asiatici sulla parità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il giorno tanto atteso. Quello su cui tante speranze dei mercati sono state riposte. Oggi pomeriggio arriva il dato di dicembre sull’inflazione statunitense: il mercato si aspetta un ulteriore calo al 6,5% dal 7,1% di novembre. Questa attesa mercoledì ha sostenuto le Borse. E oggi i listini europei si avviano ad aprire una seduta sulla parità (future sono saliti allo 0,4%), sulla scia delle borse asiatiche, con gli investitori che attendono si sapere se i dati statunitensi confermeranno che l’inflazione è effettivamente in ritirata.

La Borsa di Tokyo conclude la seduta senza variazioni sia per l’attesa dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti che per le aspettative di un allentamento della stretta monetaria da parte della Federal Reserve americana.

Loading...

L’indice di riferimento Nikkei termina a quota 26.449,82 punti (+0.01%).

Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro, a 131,70, e a un valore di 141,60 sulla monta unica.



L’inflazione in calo e le banche centrali

I mercati sperano che un ulteriore calo dell’inflazione statunitense induca la Federal Reserve a ridimensionare i rialzi dei tassi in futuro. Pochi giorni fa il presidente Powell, pur non parlando esplicitamente di tassi, non ha mostrato alcun ripensamento sulla marcia al rialzo del costo del denaro. Ma il mercato spera che, di fronte a segni inequivocabili di calo dell’inflazione, la situazione cambi. Per questo il dato di oggi pomeriggio è visto come cruciale dagli investitori: perché se l’inflazione mostrasse un ulteriore calo (come previsto o anche di più) verrebbe avvalorata questa speranza. Se invece l’inflazione uscisse superiore alle attese, allora per il mercato la doccia sarebbe fredda.