Borse europee indecise ai nastri di partenza. Ancora vendite sui titoli tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio poco mosso per le Borse europee nell’ultima seduta della settimana, con gli indici che si muovono tra i risultati trimestrali e la brutta performance del comparto tech Usa alla vigilia. A Piazza Affari il FTSE MIB oscilla sulla parità come a Parigi il CAC 40, quando a Francoforte il DAX 40 resta più indietro. Poco mosso a Madrid anche l’IBEX 35, prima delle elezioni politiche di domenica. Ieri, il Nasdaq ha perso il 2,05%, su cui hanno pesato soprattutto Tesla (-9,6%) e Netflix (-8,4%), penalizzate dopo i risultati giudicati deludenti dal mercato. Intanto, il Dow Jones ieri ha registrato la nona seduta positiva consecutiva, cosa che non accadeva dal 2017, con gli investitori che hanno preferito titoli considerati difensivi e anti-ciclici come quelli farmaceutici. Sale intanto l’attesa per le riunioni delle banche centrali della prossima settimana, quando si riuniranno Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone, paese quest’ultimo dove a giugno l’inflazione è salita del 3,3% dal 3,2% di maggio, per un previsto aumento delle tariffe elettriche. Sempre sul fronte della politica monetaria oggi la Banca centrale russa dovrebbe alzare i tassi di 75 punti base all’8,25%. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le vendite al dettaglio nel Regno Unito a giugno hanno sorpreso in positivo, anche se la fiducia dei consumatori è risultata molto bassa.

A Milano in rosso St, acquisti su Recordati

Tra i titoli, a Milano ancora vendite su Stmicroelectronics, scivolata in coda al segmento principale. Già ieri il comparto dei semiconduttori ha risentito delle indicazioni caute sull'andamento del 2023 del colosso taiwanese Tsmc. Nuova seduta debole per Moncler, quando si muovono con il segno opposto Recordati e Pirelli & C. Come pubblicato da Jefferies, la domanda per gli pneumatici di ricambio sta migliorando e a giugno ha registrato un rialzo a livello globale (+2%), anche se in Europa è scesa del 4%, soprattutto a causa del calo della domanda per autobus e camion.

Euro resta sotto 1,12 dollari, petrolio e gas in rialzo

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano 1,1138 dollari (1,1141 ieri in chiusura) e 156,213 yen (156,341), mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 140,244 (140,308). In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto consegna Settembre sul Brent sale dello 0,84% a 80,31 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,86% a 76,3 dollari al barile. Infine, il prezzo del gas ad Amsterdam guadagna il 5,5% a 29,6 euro al megawattora.





Nikkei in calo dello 0,57%. Cautela dopo dati inflazione

Le azioni giapponesi hanno chiuso moderatamente in ribasso, estendendo le forti perdite di ieri rispetto al massimo di due settimane, con i mercati asiatici deboli in generale, mentre gli investitori hanno continuato a prendere profitto. La cautela è prevalsa dopo che i dati hanno mostrato l'andamento dell'inflazione giapponese a giugno, aumentando potenzialmente la pressione sulla Banca del Giappone affinché inizi a inasprire la politica monetaria estremamente espansiva. A giugno, i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3% su base annua rispetto a un aumento del 3,2% a maggio, ma sotto le previsioni. La banca centrale tiene la riunione di politica monetaria il 27-28 luglio. L'indice Nikkei 225 ha chiuso in ribasso dello 0,57% a 32.304 punti.