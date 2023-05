Borsa, Europa positiva nel giorno della Fed. Piazza Affari spicca con Unicredit

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in rialzo le Borse europee nel giorno della Federal Reserve, ma spicca Piazza Affari grazie al balzo post trimestrale di Unicredit che sostiene anche gli altri titoli bancari. Dalla Fed americana gli operatori si aspettano un incremento di ulteriori 25 punti base del costo del denaro, che porti i tassi al 5-5,25%, ma l'attenzione andrà sulle indicazioni sui prossimi mesi visto che la previsione di una frenata dell'economia nella seconda parte dell'anno potrebbe consigliare l'istituto ad abbandonare l'ipotesi di nuovi ritocchi ai tassi per il momento.



Così, a Milano il FTSE MIB segna la performance migliori, mentre segnano rialzi più limitati il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte e l'AEX di Amsterdam.

Loading...

«Siamo in un contesto macroeconomico quantomai difficile da decifrare, dati economici contrastanti continuano a confondere economisti e investitori; arduo quindi il compito delle banche centrali», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Ciononostante, il ciclo di rialzo dei tassi è molto probabilmente vicino alla fine dopo i rialzi di questa settimana - dice - tuttavia un inizio di riduzione degli stessi entro l’anno, come atteso dai mercati negli Stati Uniti, sembra essere prematuro», aggiunge.

Scatto di Unicredit dopo la trimestrale, bene tutte le banche

Unicredit guida il paniere delle big di Milano grazie a utili del primo trimestre sopra le attese e alla revisione al rialzo della guidance per il 2023. Bene anche Banca Mps, Banca Pop Er e Banco Bpm. Mediobanca segna un solido rialzo dopo il rafforzamento di Francesco Gaetano Caltagirone nel capitale fino al 9,9%. Tra gli altri si distingue Amplifon: Banca Akros ha migliorato la raccomandazione ad accumulate dopo i conti del periodo gennaio-marzo. Giù Stellantis: il gruppo auto ha realizzato ricavi per 47,2 miliardi nel primo trimestre (+14%), giudicati leggermente sopra le attese dagli analisti, e confermato le previsioni per il 2023. Saipem sale: il gruppo ha ceduto le attività di perforazione onshore in America Latina per 40 milioni di dollari. Esordio pesante per Lottomatica Group.

Petrolio Wti prosegue la caduta, torna sotto 70 dollari

Continua la fase calante dei prezzi del greggio con i contratti sul Wti che sono scesi sotto la soglia dei 70 dollari al barile per la prima volta da quanto l'Opec ha annunciato a sorpresa tagli alla produzione all'inizio di aprile. Il mercato del greggio risente dei timori di una recessione globale e delle nuove turbolenze nel settore bancario americano dopo il salvataggio di First Republic Bank e i rinnovati timori di un contagio alle banche regionali statunitensi. Scende anche il Brent del Mar del Nord con consegna a luglio sotto i 74 dollari al barile. Prezzo del gas naturale in discesa di mezzo punto percentuale ad Amsterdam a 35,4 euro al megawattora.