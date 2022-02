Mercati azionari in ordine sparso, tutti gli occhi sull’inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Settimana con due volti per le borse internazionali. Ribassi per l'Europa, con Dax ed Eurostoxx giù di oltre l'1% e Milano piatta, in rialzo invece gli Usa con il Nasdaq oltre il 2% di recupero. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'indice degli Emergenti. Sul mercato tiene banco il rialzo dei rendimenti e le prospettive di una politica monetaria più restrittiva con in rally delle commodity, a partire dal petrolio, che non conosce sosta. Il tema dell’inflazione resta centrale e nei prossimi giorni...