Mercati azionari, tutti i riflettori ora sono puntati sulla Fed

I mercati azionari restano ben intonati al rialzo,ma aspettano nuova linfa per proseguire il rally. Nella settimana alle spalle i progressi sono stati contenuti. Solo il Nasdaq e lo svizzero Smi hanno guadagnato più dell’1 per cento mentre alcuni listini Emergenti hanno chiuso sotto la parità. Il rialzo dell’inflazione negli Usa non ha spaventato gli investitori. Ora tutta l’attenzione del mercato è concentrata sull’esito del Fomc della Fed in programma mercoledì: le parole del numero uno. Jerome...