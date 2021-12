Mercati a basso profilo al cospetto delle Banche centrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Traspare cautela, ma anche un fiducioso ottimismo sui mercati finanziari nel primo dei tre giorni chiave per le decisioni delle principali Banche centrali mondiali. In attesa del responso della Federal Reserve, la prima a pronunciarsi nella serata di mercoledì, e in vista delle riunioni dei consigli di Bce e Banca d’Inghilterra di giovedì e della Banca del Giappone venerdì le Borse europee hanno registrato un moderato rialzo: Piazza Affari ha chiuso a +0,41%, sostanzialmente in linea con Francoforte...