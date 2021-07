Mercati in bilico: tassi Usa e inflazione mai così disallineati nella storia

3' di lettura

Negli Stati Uniti l’inflazione a giugno è balzata al 5,4%, il livello più alto dal 2008. L’inflazione core, ovvero depurata per il costo delle componenti più volatili come energetici, alimentari e tabacchi, si è attestata al 4,5%, il livello più alto dal 1992. Al di là dei dati elevati quel che più conta per gli investitori è il fatto che queste rilevazioni hanno battuto le aspettative (rispettivamente al 5% e al 4%).

I numeri sono stati pubblicati martedì 13 luglio. Prima della comunicazione il rendimento...