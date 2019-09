Mercati, cambio di rotta a settembre: si vendono bond e si comprano azioni

Da gennaio di quest’anno, quando la svolta Fed sui tassi ha innescato il rimbalzo degli indici, il mercato dei bond ha corso tantissimo e i tassi del mercato obbligazionario sono crollati ai minimi storici. Quello che è successo in queste settimane è probabilmente che il mercato si è accorto di aver sovraprezzato le mosse delle banche centrali e ha invertito la rotta perché molti investitori hanno scelto di vendere monetizzando il rally.

Il riposizionamento sull’azionario è una testimonianza di una rinnovata propensione al rischio da parte degli investitori che ora si aspettano un passaggio del testimone tra banche centrali e governi che - è la scommessa di molti - sia la premessa di una politica di stimolo fiscale più attiva da parte degli Stati per rilanciare l’economia. In particolare in Germania dove l’economia è in crisi e dove c’è maggior spazio di manovra per mettere in atto politiche di questo tipo. Una prima risposta da parte di Berlino è arrivata con il lancio del piano di investimenti per la riconversione verde dell’economia.