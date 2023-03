Mercati convinti che la Fed sia «colomba». Resteranno delusi?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un sospiro di sollievo per una crisi sistemica, quella delle banche europee, che sembra per il momento scongiurata grazie all’intervento immediato e convincente di Banche centrali, governi e autorità di controllo e uno sguardo fiducioso verso le decisioni di politica monetaria che la Federal Reserve è chiamata a prendere mercoledì sera. Sono due i motivi sostanziali che hanno contribuito a far riemergere l’appetito per il rischio fra gli investitori, che hanno ieri reagito da copione: acquistando...