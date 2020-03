Mercati e coronavirus, tutti i grafici per capire il contagio Dal crollo delle Borse alla volatilità tornata ai massimi da Lehman Brothers. Ecco i grafici per capire la tempesta perfetta sui listini di Andrea Franceschi

La diffusione del Coronavirus fuori dai confini cinesi ha provocato un terremoto sui mercati finanziari. Fino a poche settimane fa gli investitori si illudevano che il problema potesse restare confinato alla Cina. Ora si trovano a far fronte con un problema globale con conseguenze pesanti per l’economia. La rapidità con cui sono aumentati i contagi e il fatto che le valutazioni delle Borse globali fossero elevate sono due fattori che hanno amplificato la violenza del crollo.

Ftse Mib sui livelli di gennaio 2019

L’Italia in quanto Paese più colpito dalla malattia dopo la Cina è stato in qualche modo l’epicentro della tensione. L’indice Ftse Mib della Borsa di Milano nelle ultime due settimane ha perso oltre il 20% tornando sui livelli di gennaio 2019.

PIAZZA AFFARI DA INIZIO ANNO Performance delle maggiori società per capitalizzazione. Quotazione in punti (Fonte: Thomson Reuters)

Volatilità ai livelli del 2008

Tutte le Borse mondiali hanno sofferto molto a partire da Wall Street: la Borsa americana viaggiava sui massimi storici e ha perso oltre il 18% nelle ultime due settimane. Si tratta di uno dei cali più rapidi mai visti.

La volatilità che si è vista in queste settimane non ha paragoni nella storia recente. L’ultima volta che l’indice Vix ha superato la soglia dei 60 punti come avvenuto ieri è stato a dicembre del 2008ai tempi della grande crisi finanziaria deflagrata dopo lo scoppio della bolla dei mutui subprime.

WALL STREET DA INIZIO ANNO Performance dell'indice S&P500. Quotazione in punti (Fonte: Thomson Reuters)

Tassi Treasury ai minimi storici

I mercati sono entrati in fase avversione al rischio e ciò ha inevitabilmente messo le ali ai cosiddetti beni rifugio: oro, yen franco svizzero oltre ai bond dei Paesi ad alto rating. Sono crollati così i rendimenti dei titoli di Stato considerati più solidi come Germania e Stati Uniti: il tasso dei Treasury americani è arrivato al minimo storico intraday di 0,35 per cento. I numeri prezzano un nuovo intervento di stimolo da parte della Fed dopo il taglio di 50 punti base annunciato settimana scorsa.