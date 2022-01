Mercati emergenti, arriva la stablecoin legata al real brasiliano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei giorni in cui la ex Facebook abbandona del tutto i suoi progetti per portare la criptovalute alle masse con una stablecoin legata al dollaro, nasce una criptovaluta vincolata alla parità con il real brasiliano. Il Brasile è già oggi uno dei più grandi mercati dell'America latina per le criptovalute, ma anche per l'innovazione fintech più in generale, con quasi un tero della popolazione che possiede o ha trattato criptovalute.



Ora Celo, l'ecosistema blockchain mobile first e carbon-negative che fornisce diverse applicazioni Web3, ha lanciato una nuova stablecoin algoritmica, Celo Real (cReal), legata alla parità con la moneta brasiliana. Dopo cUsd e cEur, due valute digitali ancorate rispettivamente al dollaro e all'euro lanciate da Celo lo scorso anno, cReal è uno strumento che punta a conquistare il Brasile con servizi diversificati.

La criptovaluta potrà essere utilizzata per pagamenti rapidi e sicuri da mobile sia per app che per servizi di finanza centralizzata (CeFi), sia decentralizzata (DeFi) sulla blockchain aperta di Celo.

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di cReal è infatti quello di permettere agli utenti di scambiare beni digitali e trasferire valore più velocemente, più economicamente e più facilmente con il loro smartphone. Le velocità di transazione arriva fino a 5 secondi per blocco, con commissioni sotto 1 centesimo.Migliaia di utenti Bitfy, il più grande operatore brasiliano di carte di credito e debito, possono quindi ora caricare cReal all’interno dell’applicazione mobile per pagare le bollette, ordinare cibo, acquistare carte regalo e pagare presso i commercianti della rete Celo.

A differenza di altre reti, che richiedono agli utenti di possedere il token nativo per le transazioni, commercianti e clienti non hanno bisogno di possedere l’asset digitale nativo di Celo per poter transare o accettare cReal.