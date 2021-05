Mercati in frenata ma l’Europa tiene: Borse al grande bivio

3' di lettura

Settimana a due velocità per i principali listini internazionali. Dopo una prima parte all’insegna delle vendite, culminata con i dati Usa sull’inflazione ben sopra le attese, sulle Borse sono scattate generali ricoperture anche grazie alle parole rassicuranti della Fed sul mantenimento dell’attuale politica monetaria. Rialzo frazionale per Piazza Affari e per l’indice Dax mentre Wall Street e l’indice Msci Emerging hanno chiuso in negativo. Particolarmente pesante il bilancio per il Giappone (-4...