Borse Ue fiacche nel giorno della Bce. A Milano tengono banco le trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento fiacco per le Borse europee, mentre va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali e mentre sale l’attesa per la riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea, che dovrebbe alzare il costo del denaro di 75 punti base, per il secondo mese di fila, per portare i tassi all’1,5%. L'attenzione rimane inoltre concentrata sul fronte bellico in Ucraina.

In questo contesto, gli indici continentali viaggiano in ribasso, come mostra l'andamento del FTSE MIB di Milano, del CAC 40 di Parigi, del DAX 4 di Francoforte, dell'IBEX 35 di Madrid, dell'AEX di Amsterdam e del FT-SE 100 di Londra.

Non aiuta la chiusura contrastata di Wall Street, con il Dow Jones fermo e il Nasdaq giù del 2%, penalizzato dall’andamento delle Big Tech Microsoft e Alphabet, che hanno deluso il mercato con le proprie trimestrali. I ribassi sono poi proseguiti nell'after-hours, con Meta Platforms, la società a cui fa capo Facebook, in discesa di oltre 19 punti dopo i conti e l'outlook debole. L’Europa, comunque, trova qualche sostegno nel calo dei rendimenti dei titoli di stato: il decennale italiano rende il 4,3%, quello Usa il 4%, quello sul Bund il 2,1%.

A Milano riflettori su St, Italgas e Saipem dopo conti

A Piazza Affari gli occhi sono puntati sulle società che hanno pubblicato i conti del terzo trimestre come Stmicroelectronics, che ha visto salire profitti e ricavi e ha battuto le stime della società e degli analisti, Italgas, che ha riportato un incremento di utile e fatturato, e Saipem, in cima al Ftse Mib dopo avere ridotto le perdite. Riflettori puntati anche su Moncler che alla vigilia ha annunciato l’andamento delle vendite del periodo estivo. Unicredit ha ripreso a salire, dopo il rialzo della vigilia spinto dalla trimestrale diffusa ieri e dalla revisione al rialzo delle stime per fine anno. Il settore bancario, in generale, potrebbe però risentire dell’annuncio del piano di rilancio di Credit Suisse che prevede un aumento di capitale fino a 4 miliardi di franchi svizzeri.

Attesa alle stelle per le decisioni della Bce

Sebbene il mercato si aspetti una nuova stretta da 75 punti base, cosa che in Europa è avvenuta solo a settembre e mai in precedenza, il mercato inizia a guardare alle banche centrali con una speranza nuova: che la stagione delle super-strette monetarie stia per finire. O, quantomeno, per rallentare. Mercoledì era stata la Bank of Canada a stupire i mercati sotto questo aspetto: tutti si aspettavano un rialzo dei tassi di 75 punti base e invece ne ha varato uno da 50. Considerando anche varie dichiarazioni di membri della Fed, che iniziano a ipotizzare un rallentamento nella politica monetaria restrittiva, la decisione della Bank of Canada ha dato una speranza ai mercati. Oggi vedremo cosa deciderà la Bce e come saranno le parole della presidentessa Christine Lagarde alle 14,30.





Spread piatto a 221 punti, decennale fermo a 4,32%

Andamento piatto per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. I BTp sono in positivo in linea con gli altri titoli sovrani dell'eurozona. La conseguenza è che lo spread con i Bund resta invariato sul livello del finale della vigilia.Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 221 punti base, stesso livello del closing, così come il rendimento al 4,32% è immutato rispetto al finale di mercoledì.