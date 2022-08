Mercati nervosi per la visita di Pelosi a Taiwan. È finita la mini-corsa dei bond?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c’è mai quiete per gli investitori. Dopo il luglio record di Wall Street (l’S&P 500 non saliva del 9,1% nel mese estivo dal lontano 1939) arriva un’altra gatta da pelare dal fronte geopolitico: il riacuirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina alimentate dalla visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentati Nancy Pelosi. Sbarcata oggi 2 agosto, nell’ambito di un tour asiatico che prevede tappe anche a Singapore, in Corea del Sud, Malesia e Giappone, Pelosi difatti ha disatteso...