Borse accelerano e scommettono su Usa-Cina e Brexit. Corre la sterlina Ottimismo sui listini azionari per l'avanzamento del negoziato Usa-Cina e anche da Brexit si apre qualche spiraglio, con i mercati che sembrano credere in un accordo last minute,c osa che ha portato la valuta britannica al massimo in tre mesi. A Piazza Affari spicca Cnh Industrial, bene i tecnologici. Francoforte è la migliore in Europa. Spread torna sotto 150 punti. Petrolio in rally con tensioni in Iran di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

Sono in netto rialzo le Borse europee (Francoforte è la migliore e guadagna oltre un punto percentuale spinta dal gruppo tecnologico Sap ma anche Parigi e Madrid sono vivaci) . A fare da traino sono i segnali positivi arrivati sia sul fronte del negoziato Usa-Cina sia su quello della Brexit. Sul tema dazi, l'attenzione degli operatori è focalizzata sui nuovi incontri di oggi che coinvolgono il vicepresidente Liu He, il rappresentante Usa per il Commercio Robert Lighthizer e il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin, dopo che ieri Trump ha parlato di un negoziato «molto, molto buono».

Sul fronte Brexit, da registrare il netto rialzo della sterlina sulla possibile via d'uscita individuata dal premier inglese e dal presidente irlandese sul tema cruciale del confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Inoltre, il capo negoziatore Michel Barnier ha ottenuto il via libera dai 27 Stati membri dell'Ue per entrare in una fase di «negoziati intensi» con la Gran Bretagna per tentare di chiudere la partita della Brexit. La valuta britannica, che tra ieri e oggi ha guadagnato più del 3%, mettendo a segno la due giorni migliore da metà giugno 2016, ha accelerato dopo che Barnier ha detto di avere avuto «un incontro costruttivo» con la controparte britannica, Stephen Barclay. La sterlina è dunque arrivata a 1,2685 dollari, mentre sull'euro ha toccato i massimi da maggio con un rialzo fino all'1,4% (euro/sterlina a 0,873).

L'attenzione è anche rivolta al Medio Oriente dopo l'esplosione di una petroliera iraniana nel Mar Rosso che, in attesa delle verifiche sulle cause dell'evento, alimenta nuovamente le tensioni con Teheran sull'asse Arabia Saudita-Stati Uniti, visto che potrebbe essere stata colpita da due missili. Il prezzo del petrolio sta reagendo con un rialzo superiore al 2%: il Brent dicembre sale sopra i 60 dollari al barile (60,4) e il Wti novembre a 54,7 dollari al barile. Sul valutario protagonista la sterlina che scambia ai massimi da luglio sul dollaro e da maggio sull'euro.

Sul Ftse Mib corrono auto e tecnologici

A Piazza Affari sono in prima fila i titoli più sensibili all'andamento dei rapporti commerciali Usa-Cina (Stmicroelectronics, Cnh Industrial, quest'ultima sfrutta anche i dati sulle vendite di trattori negli Stati Uniti a settembre), in evidenza anche l'auto e il comparto petrolifero con Tenaris, Saipem e Eni che guadagnano almeno un punto percentuale. Bene tra le banche Unicredit e Banca Pop Er. Le vendite colpiscono i titoli difensivi (utility e farmaceutica) ma anche Prysmian penalizzata da una raccomandazione di Exane Bnp Paribas. Nel resto d'Europa spicca il ko del gigante dell'advertising Publicis (-14%), mentre a Madrid cade Cellnex (-7%), ieri ai massimi storici dopo l'annuncio della acquisizione della divisione tlc di Arqiva e dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi.



Inflazione Germania stabile. Draghi: «Ottimista sull'Ue»

La settimana segnata dal disgelo sul fronte dei dazi si chiude con l’inflazione in Germania (stabile a settembre, +1,2% su anno) e in Spagna (ferma a settembre e +0,1% su anno), i prezzi all’import e la fiducia delle famiglie negli Stati Uniti. In agenda c'era anche l'intervento di Mario Draghi, presidente Bce, che ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università Cattolica di Milano. «Sono ottimista sul futuro dell'Europa - ha detto Draghi - Penso che col tempo essere parte dell'Ue e dell'Unione monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. L'euro é più popolare che mai; il sostegno all'Ue tocca i valori più alti registrati dall'inizio della crisi. Nei dibattiti sul futuro dell'Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso e assai di più sulla via migliore per avanzare. Su queste basi la nostra Unione può durare e prosperare».

BTp, Tesoro assegna 6,5mld in aste a 3, 7,10, 20 anni

Il Tesoro ha assegnato BTp per complessivi 6,5 miliardi in scadenze a 3,7,10 e 20 anni. I tassi sono tornati positivi all'asta dei BTp triennali aggiudicata per 2,75 miliardi. L'asta, informa la Banca d'Italia, è stata

aggiudicata ad un rendimento lordo dello 0,05% in rialzo di 6 punti base rispetto al -0,01% dell'asta di settembre. Il rapporto di copertura e' stato di 1,46 con il mercato che ha presentato richieste per il titolo per oltre 4 miliardi. Si tratta della terza tranche dei BTp 15/01/2023 in circolazione

per 6,75 miliardi. Tassi in lieve risalita anche per i titoli a sette anni. Si

tratta dei BTp scadenza 15/7/2026, assegnati per 2,25 miliardi. Il tasso lordo in asta e' risultato pari allo 0,6%, in rialzo di 3 punti base rispetto all'asta di settembre. Il rapporto di copertura dell'asta e' stato di 1,44 con

richieste per 3,23 miliardi. Nell'asta del Tesoro a lungo termine offerti oggi anche il ventennale BTp 1/03/2040, assegnato per 808,25 milioni a fronte di una richiesta per 1,45 miliardi. Il tasso lordo è risultato dell'1,78%.

In lieve calo, invece, il tasso del trentennale BTp 1/09/2049, offerto in sesta tranche, che e' stato assegnato a un tasso lordo del 2,03%, in calo di 3 punti base rispetto all'asta di settembre: 691,75 milioni l'importo collocato.