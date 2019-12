Mercati, le ombre sul 2020: elezioni Usa, debito al top dal dopoguerra e rischio recessione

Per gli investitori, un po' di conforto può essere tratto dall'andamento storico del mercato azionario in vista delle elezioni presidenziali americane. Uno studio dei cicli elettorali tra il 1952 e il 2000 ha mostrato che un investitore che detiene un portafoglio di titoli che rispecchia l'indice S&P 500 nei 27 mesi precedenti le elezioni negli Stati Uniti (dal 1° ottobre del secondo anno del mandato presidenziale al 31 dicembre dell'anno elettorale) ha registrato rendimenti significativi.

In un anno di elezioni per gli Stati Uniti, è inevitabile che la figura polarizzante di Donald Trump domini le notizie e rimanga un fattore disruptive nei mercati globali. La politica ha sempre avuto il potere di distrarre e di spostare l'attenzione lontano dai fondamentali, e l'attuale rivalità tra Usa e Cina continuerà a influenzare i mercati per i prossimi anni. In un tale clima, ancorare le decisioni d'investimento alla pura analisi e ricerca non può essere un fattore sottostimato.

2) Il rallentamento dell’economia globale

Per quanto riguarda le attuali prospettive di crescita globale, è preoccupante che le banche centrali della maggior parte dei Paesi sviluppati occidentali abbiano poche cartucce a loro disposizione per contrastare una brusca recessione. Il presidente uscente della Bce Mario Draghi ha invitato i governi dell'Eurozona ad aumentare la propria spesa fiscale per supportare le rispettive economie.

Si tratta certamente della via più facile, che probabilmente risulterà interessante per i politici che mirano alla rielezione. Cosa interessante, anche il Fmi sembra incoraggiare una maggiore spesa da parte dei governi in questi giorni, per Paesi dove «l'attività economica si è indebolita o potrebbe rallentare rapidamente» e dove «lo spazio per allentare la politica monetaria è limitato».

Va inoltre tenuto conto che l'attività manifatturiera globale è in calo da diversi mesi, anche se il livello del rallentamento si è alleggerito, mentre l'export globale ha fatto segnare il secondo peggior calo dall'ottobre 2012, con la Germania in testa . Per quanto riguarda la Cina, la seconda maggiore economia a livello globale, la crescita del Pil è scesa fino a quasi il suo minimo negli ultimi 30 anni, facendo nascere dubbi sulla sua capacità di aiutare un rilancio dell'economia globale, come era avvenuto dopo la crisi finanziaria globale nel 2007-2008.