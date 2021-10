Mercati, ottobre pieno di record. Ma novembre parte con la mina sui tassi Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ottobre mangia le perdite di settembre. E registra numerosi record nel mondo finanziario. A cominciare dal tecnologico Nasdaq che si porta nell’ultima seduta del mese in area 15.800 punti, come mai prima nella storia. Con un balzo del 7,5% il Nasdaq annulla il -5,7% di settembre. Percorso simile per l’altro grande indice di Wall Street, l’S&P 500 che con un +6,7% si porta in territorio inesplorato e annulla il tentativo degli “orsi” di portarlo indietro a settembre (-4,7%). Il tutto avviene con una...