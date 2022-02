Mercati: ritorno con i piedi per terra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un bagno nella realtà. L'inizio del 2022 sui mercati azionari è stato un brusco risveglio per molti investitori, anzi forse sarebbe meglio dire speculatori abituati a vedere i mercati salire continuamente. Il Nasdaq 100 ha ceduto l'8,75%, l'S&P 500 il 5,3 per cento. In rosso anche Piazza Affari e i principali listini europei. Nessuno si è salvato.

Dal 1929 sono stati solo una decina gli inizi d'anno così negativi a Wall Street. La sensazione è che il rialzo senza sosta dei mercati azionari post pandemia abbia anestetizzato chi investe disabituandolo alle dinamiche dei saliscendi.

Ma un mese non fa testo. Le dinamiche vanno sempre viste in un'ottica più ampia per evitare di fare scelte avventate.

