Mercatini, sport, benessere: idee e luoghi da Courmayeur a Cortina Le tappe di avvicinamento agli eventi di Natale e le novità in pista di Gianni Rusconi

Sci alpinismo a Cortina

5' di lettura

E’ iniziato il countdown a Natale e nelle località alpine italiane la macchina per preparare le strutture che dovranno accogliere i turisti è stata avviata da tempo, fra interventi su piste e impianti e l'organizzazione dei tanti eventi che si succederanno fino a inizio primavera. In Valle d'Aosta saranno il mercatino “Marché Vert Noël” allestito presso l'area archeologica del Teatro Romano di Aosta (dal 23 novembre al 6 gennaio 2020) e la ricorrenza della festa San Nicola (St. Kloas, ricorrenza molto sentita a Gressoney-Saint-Jean e da tutta la comunità Walser) in calendario il 6 dicembre a segnare l'inizio della nuova stagione invernale.



Per gli amanti dello sci l'appuntamento è invece fissato per il weekend del 7 dicembre a Courmayeur per le prime discese sotto il Monte Bianco e la musica dell'ormai tradizionale evento “Welcome Winter”. Anche senza sci o ciaspole ai piedi le occasioni di svago non mancano, dal villaggio natalizio dedicato ai bambini del Castello Gamba di Châtillon alla Festa del vischio di Saint-Denis (8 dicembre), dai presepi artigianali esposti nel suggestivo borgo di Bard alla sagra della “Micòoula” (il tradizionale pane dolce natalizio della regione) che andrà in scena a Hône dal 6 all'8 dicembre.



In Valle d'Aosta con i transfer aeroportuali da Milano e Torino

La buona notizia per i turisti stranieri, in arrivo soprattutto da Regno Unito, Paesi scandinavi, Russia e Polonia, e per gli italiani che desiderano raggiungere la Valle d'Aosta senza auto propria, è firmata dalla Regione, che ha istituito per il prossimo triennio, da dicembre ad aprile e con diverse corse giornaliere, un servizio di trasferimenti da e per gli aeroporti di Malpensa e Caselle. Allo scalo milanese, nello specifico, saranno disponibili tre corse di andata ed altrettante di ritorno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e una coppia di corse il lunedì e il giovedì, toccando le località di Pont-Saint-Martin, Verrès, Châtillon e Aosta. Il servizio costa 25 euro a persona a tratta e la prenotazione è obbligatoria 24 ore prima del viaggio sul sito del corriere Savda.



Da e per lo scalo torinese, invece, i transfer saranno attivi solo nelle giornate di sabato e domenica (10 coppie di corse complessivamente) e raggiungeranno Courmayeur, Pila, La Thuile, Cogne, Valsavarenche, Valgrisenche, Val di Rhêmes, Breuil Cervinia, Valtournenche, Gressoney, Champoluc e Champorcher. Il biglietto si compra sul sito del vettore Vita almeno 72 ore prima del viaggio e costa 25 euro per le località a fondo valle e 80 euro per le località sciistiche delle vallate.



Livigno Snowfarm

Livigno gioca d'anticipo con lo sci di fondo ecosostenibile

La stagione invernale nella località transfrontaliera è decollata presto, il 19 ottobre, con l'apertura dell'anello di fondo e promette parecchie novità in tema di sport, eventi culturali, enogastronomia e iniziative green. Livigno vuole infatti sfruttare appieno il fatto di essere sede di gara delle discipline di snowboard e freestyle per Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e va in questa direzione anche il progetto “Plastic Free” lanciato in estate, che prevede la sostituzione di tutti gli oggetti in plastica monouso con soluzioni alternative in materiale biodegradabile e/o compostabile nelle strutture comunali e di enti, negozi e associazioni. La spinta all'eco sostenibilità del cosiddetto “Piccolo Tibet” trova quindi applicazione anche nell'offerta sportiva: grazie alla tecnica dello snowfarming, che prevede l'impiego di segatura e teli geotermici, la neve scesa in primavera e conservata durante l'estate è stata utilizzata per aprire la pista da fondo a tempi di record, riducendo in modo sostanziale l'uso di neve artificiale e cannoni.