Mercato auto 2022: ecco quanto vale. Prezzi delle vetture fuori controllo

Il nodo della disponibilità di vetture

I tempi di consegna dilatati hanno influito sui prezzi anche in altro modo, visto che la scarsità di prodotto ha permesso ai concessionari di limitare al minimo gli sconti. Per tutti questi fattori, il prezzo medio netto delle auto immatricolate nel 2022 ha superato i 26.200 euro, con una crescita dell'8% rispetto ai 24.300 dell'anno precedente. Quando l'analisi avrà misurato anche gli incrementi dei listini intervenuti nell'anno, cosa oggettivamente non possibile in questa prima stima, il valore risulterà ancora più elevato. Molto probabilmente il mercato 2022 risulterà in crescita rispetto al 2021, in termini di soldi pagati dagli italiani per immatricolare nuove auto.



Prezzi fuori controllo

Forse è utile inquadrare la curva del prezzo su un arco temporale più ampio, così si capiscono tante cose. Nel 2013 il prezzo medio che gli italiani pagavano per un'auto nuova era 18.000 euro. Nel 2019, sei anni dopo, era arrivato a 21.000: più 3.000 euro, grazie alla preferenza per i SUV. Nei tre anni successivi, dal 2019 al 2022, è aumentato di altri 5.000 euro. Eppure, c'è ancora chi si meraviglia che il mercato sia ai minimi storici e chi invoca l'intervento dello Stato, che dovrebbe impiegare soldi dei contribuenti per consentire ai costruttori di vendere a prezzi più alti.