Mercato auto: cresce la richiesta dell’usato e i motori benzina sono i più ricercati

Il mercato dell’auto (nuovo e usato) sorride facendo registrare dati con segni positivi. Se da un lato le vendite di vetture nuove nei primi otto mesi dell’anno cresce del 21% (dati Unrae) dall’altro anche quello dell’usato ritorna con il segno positivo, registrando una crescita del +6,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 1.986.550 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (Fonte ACI) e l’auto più richiesta è la Volkswagen Golf mentre tra le ibride la Honda C-HR e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Auto usate: il focus per svecchiare il mercato

Un settore, quello dell’usato, che si conferma cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante datato, che nel 2022 vede 20,18 milioni vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (oltre la metà sul totale), di cui quasi 4,41 milioni addirittura Euro 0-1 (11%). Chi è alla ricerca di un’auto di seconda mano, infatti, sostituirebbe l’attuale vettura che guida abitualmente (in media ha circa 12,5 anni), con un’auto più giovane. E su questo il mercato digitale può aiutare grazie alla vasta offerta di vetture di nuova generazione: su AutoScout24, ben il 54% delle auto presenti è Euro 6, il 13% ibrido ed elettrico e quasi sei auto su dieci hanno 5 anni o meno.

Benzina: l’alimentazione più richiesta

Le auto a motore benzina sono le più richieste con una percentuale del 43% seguita dal diesel al 38%. Cresce l’interesse verso il Gpl (12% del campione), mentre l’ibrida viene scelta dal 6%. L’elettrico, d’altro canto, è solo al 2%: a frenarne l’ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (per il 33% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (24%). È questa la panoramica che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online europeo, realizzato per Pit Stop - Radio Rai 1 per delineare i principali trend del mercato dell’usato e le previsioni per i prossimi mesi.

La ricerca rivela anche che il 53% di chi ha intenzione di acquistare un’auto entro il 2023 opterà per un’auto usata, mentre quasi tre utenti su dieci preferiscono acquistare un veicolo nuovo.

Budget e carrozzeria: le scelte degli italiani

Per quanto riguarda il budget, chi acquisterà un’auto usata nei prossimi mesi prevede di spendere in media 20.600 euro per le auto termiche e 23.300 euro per le ibride ed elettriche. Ma quanto costa acquistare un’auto usata? Dopo un aumento sensibile dei prezzi da gennaio 2019 a dicembre 2022 (+42,7%), da inizio anno a oggi si registra una stabilizzazione dei valori delle auto usate in vendite sul portale (+2,5% e prezzo medio di 22.600 euro), segno che l’aumento dei prezzi delle auto usate si è arrestato.