Auto, mercato in crescita in Europa a giugno. Boom di Tesla ed MG

MG è l’altro modello di maggiore successo

Un altro brand, MG, ha scosso ulteriormente il mercato automobilistico europeo. Considerato per la sua storia e anche per le sue radici un marchio britannico, va detto tuttavia che le sue auto sono progettate, sviluppate e prodotte da SAIC, uno dei colossi cinesi. Con 104.300 unità immatricolate nel semestre del 2023, MG ha superato marchi come Mini, Cupra e Jeep. In parte grazie al successo dell’elettrica MG 4 che ha aumentato i volumi del 128% rispetto al 2022, garantendo a MG il secondo più alto aumento della quota di mercato nei sei mesi 2023.

Il successo di MG si spiega con la notorietà del marchio

MG a spiegarlo è Jato sta sfruttando a suo vantaggio la notorietà del marchio in Occidente, ma sicuramente anche la competitività fatta registrare sul mercato cinese. Le auto elettriche di MG sono accattivanti oltre che moderne e convenienti sia nei mercati occidentali che in quelli orientali, una dimostrazione forse di come gli altri brand cinesi potrebbero aumentare le loro vendite cambiando la percezione dei loro modelli. Come dire che come successo con MG la considerazione delle auto cinesi in Occidente deve cambiare per farne aumentare la vendite.

MG, a parte, le case automobilistiche cinesi stanno guadagnando terreno meno rapidamente di quanto previsto dagli stessi analisti. Come dire che il potenziale di crescita dei brand cinesi c’è, ma il volume delle loro immatricolazioni non lo riflette del tutto. I dati di Jato mostrano che i 26 brand cinesi in Europa hanno venduto 43.101 unità immatricolate tra gennaio e giugno 2023, pari ad una quota di mercato dello 0,66%. Hanno, tuttavia, registrato una crescita: avevano, infatti, lo 0,43% di quota di mercato nel semestre 2022. Includendo MG, la quota di mercato dei brand cinesi diventerebbe il 2,25% e le immatricolazioni aumenterebbero fino a 147.394 unità.

Dacia Sandero si conferma la seconda auto più venduta

La Dacia Sandero si conferma seconda nella classifica europea, con immatricolazioni in crescita del 27% fino a 123.400 unità. Il modello Dacia è praticamente l’antitesi di quello di Tesla: un’autovettura a cinque porte a motore termico, piccola ed economica, la Sandero. Il top dell'offerta elettrica, trattandosi di suv, la Model Y. Il secondo posto nella classifica generale di Dacia sta ad indicare anche le differenze di reddito tra le regioni. In Francia, ad esempio, la Tesla Model Y costava a giugno quasi 37.000 euro, il 231% in più rispetto alla Dacia Sandero.

Gli altri modelli più in crescita e quelli in calo nel semestre 2023

Venendo agli altri marchi, la Skoda Octavia ha registrato un forte aumento della quota di mercato sia nel semestre del 2022 che nello stesso periodo del 2023. Seguono Dacia Jogger, Toyota Yaris Cross, Renault Clio, Volkswagen Tiguan, Renault Megane, MG ZS, Volkswagen ID.3 e ID.4 e infine Ford Focus. Al contrario, i modelli che, invece, hanno fatto registrato i maggiori cali nel semestre 2023 sono stati Toyota Rav4, Peugeot 208, Toyota Corolla, Opel Crossland, Fiat Panda, Citroen C3, Peugeot 3008, Volkswagen Golf, Renault Zoe e Kia Niro.