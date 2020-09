Mercato auto europeo: la situazione marca per marca, i numeri e i modelli più venduti Immatricolazioni in lento recupero nelle nei diversi Paesi europei. La Volkswagen Golf torna leader a livello continentale superando la Renault Clio che l'aveva superata da febbraio fino a fine giugno 2020. Boom di suv, elettriche ed ibride di Corrado Canali

Mercato dell’auto verso una graduale stabilizzazione, almeno così si augurano i costruttori dopo le prime cifre di vendita di fine luglio, le ultime disponibili, che si è chiuso con un leggero calo del 3,6% in una mensilità quasi mai caratterizzata da vendite record. In totale le unità vendute sono state 1.278.521 che hanno significato il miglior volume mensile da settembre del 2019 oltre che il minor calo di tutto il 2020, anche meglio dei due mesi pre-pandemici di gennaio (-7,6%) e di febbraio (-7%). Un calo che dall’inizio dell’anno resta comunque importante: – 35% per un totale di 6,37 milioni di vendite. In buona sostanza, luglio sembrerebbe chiudere il periodo terribile del Covid-19 in Europa, contrassegnato da quattro lunghe e drammatiche contrazioni consecutive anche a due cifre tra marzo e giugno culminate ad aprile (-78,2%) quando l’intero continente tranne la Svezia era sottoposto a rigide misure di blocco.

Le vendite a luglio Paese per Paese: chi scende e chi sale

Dopo aver mostrato la via alla ripresa come mercato unico europeo alcuni Paesi che erano già tornati in positivo a giugno si sono ripetuti a luglio. La Francia con un +3,9% a fine luglio, mentre tra i grandi mercati la crescita migliore è quello del Regno Unito che pur uscito dalla comunità europea resta ancora nella fase transitoria e chiude con un + 11,3%, mentre la Spagna migliora sia pure di poco, +1,1%. Più importante le cresciti di alcuni piccoli mercati come la Lituania (+ 22%), il Lussemburgo (+ 15%), la Danimarca (+ 14%), la Slovenia (+ 7%), la Norvegia (+ 6%) e i Paesi Bassi (+ 2%). Restano ancora al di sotto dei dati registrati nello stesso mese del 2019 due fra i più importanti mercati dell’area europea e cioè la Germania che ha chiuso luglio con – 5,4% e l’Italia calata in doppia cifra a -11,2%. Ma le prospettive grazie agli incentivi potrebbe riportarli in auge.

Le auto più di tendenza? I suv e le elettrificate

A luglio si rafforzano due tendenze europee a lungo termine: quelle verso il sempre maggiore gradimento dei suv e l’altro della crescita dei veicoli più elettrificati. I volumi dei suv aumentano del 4,9% su base annua a 530.800 unità, il più grande volume mensile del segmento in oltre un anno, raggiungendo una quota record del 41,5% rispetto al 38,2% di un anno fa nel luglio 2019. Le vendite di veicoli elettrificati raggiungono livelli record di tutti i tempi a luglio, dopo aver già contrastato il trend negativo degli ultimi mesi e ora si preparano a garantire la ripresa più green possibile.

Boom di Ibride, plug-in e le elettriche per un ripresa green

Le vendite di vetture elettrificate superano per la prima volta nella storia europea la quota della 200.000 unità su base mensile, con un aumento del 131% su base annua a 230.700 unità e una quota del 18% rispetto al 7,5% a luglio 2019 e al 5,7% a luglio 2018. In dettaglio gli ibridi e mild hybrid sono aumentati dell'89% a 121.700, i plug-in hybrid crescono di ben il 365% fino a 55.800 da 12.000 a luglio 2019 e gli elettrici puri aumentano del 127% a 53.200 da 23.400 di un anno fa. Da valutare infine che il 48% dei veicoli elettrificati venduti in Europa a fine luglio sono da considerarsi suv.

I dati di vendita marchio per marchio a fine luglio

I dati sui marchi mostrano Volkswagen (-5,7%) in calo leggermente più sensibile rispetto al mercato, ma che mantiene facilmente il primo posto davanti a Renault (+ 23,5%) che, al contrario, registra il miglior guadagno tra le prime 24 case automobilistiche in questo mese. Anche Peugeot (+ 1,9%) si piazza al terzo posto sopra Ford (-5,2%) e Mercedes (+ 4,1%) con opposti risultati. Il resto della Top 10 è rappresentato da BMW (+ 18,2%), Kia (+ 13,9%) e Skoda (+ 6,9%) che registrano buoni guadagni, Toyota (+ 1,5%) sale e solo Audi (-7,3 %) cala sensibilmente.