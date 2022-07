Mercato auto Ue in calo anche a giugno. Suv ed elettriche minimizzano le perdite, Tesla soffre

La Peugeot 208 in testa nelle vendite nel semestre

Allo stesso modo, questo è il motivo per cui Tesla ha perso terreno, come marchio visto che ha registrato un calo dell’11% pari a 22.900 unità. Tuttavia, il suo volume complessivo per il primo semestre 2022 è aumentato del 27%. Durante il mese di giugno si sono verificate variazioni significative anche nelle prestazioni tra i modelli chiave. Mentre la Peugeot 208 ha rafforzato la sua posizione di leader in Europa nei primi sei mesi dell'anno, aumentando i volumi del 38%, altri modelli come Volkswagen Golf, Toyota Yaris e Renault Clio sono diminuiti di oltre il 30%.

La nuova Peugeot 308 in crescita del 149%

Dacia si è, invece, comportata bene, con il Duster in crescita del 27% e il Jogger introdotto di recente che ha registrato 9.400 unità vendute. Le prestazioni di Tesla sono state ostacolate dalla Model 3 che ha pagato un calo di ben il 76%. Tuttavia, la nuova Model Y è entrata nella top 10 con un complessivo di 16.700 unità. Peugeot con la nuova 308 ha registrato, invece, un aumento del 149% e Kia ha poi ottenuto buoni risultati, + 39%, col nuovo Sportage e l’EV6 il nuovo elettrico ha registrato 2.000 immatricolazioni. Il mercato altalenante dei diversi marchi.

Boom di Formentor: è il terzo plug-in più venduto

Mercedes è risultata stabile a giugno con 56.400 unità: il calo di Classe A, -19%, di Classe E, -11% e di CLA -22% è stato compensato dall’aumento del 2% di Classe C e dagli ottimi risultati del GLC, in aumento del 132%. Per Nissan, in vece, la nuova Qashqai ha aiutato il costruttore giapponese a contenere le perdite registrate dal resto della gamma. Ancora una volta Cupra ha brillato con il volume in aumento del 77% per 15.300 unità a giugno. In particolare la Formentor è risultata nel sesto mese del 2022 il terzo modello plug-in hybrid più venduto in Europa.

Tesla e una la concorrenza sempre più agguerrita

La Toyota Yaris Cross, invece, è il sesto B-suv più venduto in Europa, la Renault Arkana è il terzo modello Renault più venduta, mentre l'ultima Volkswagen arrivata, la Taigo è il sesto modello del marchio tedesco più venduto a giugno, così l’MG HS è il primo della gamma dei cinesi di MG. Ford con l’Ecosport ha fatto registrare un aumento a giugno del 52%, mentre la Hyundai Bayon è in crescita del 55% rispetto al 2021. Gli 0,42 punti persi fanno di Tesla il terzo marchio per perdite dietro al gruppo Volkswagen (- 5,7 punti) e a Nissan in calo di 1,4 punti.

Hyundai e Kia i marchi più in rapida crescita

Infine i coreani di Hyundai-Kia stanno crescendo più velocemente dei loro rivali grazie ai ottenuti dalla Hyundai Ioniq 5 e dalla Kia EV6 e alla performance della Hyundai Kona e della Kia Niro. Anche il Stellantis è in crescita. Ha consolidato la posizione di secondo gruppo per vendite di Bev in Europa, dietro al Gruppo Vw. Merito dei risultati della 500 elettrica, la terza elettrica con più immatricolazioni in Europa a giugno. L’iconica Fiat sta ripetendo la formula di successo della versione termica: design accattivante, facilità di guida e gestione economica.