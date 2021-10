«Mercato Centrale con Milano punta a 80 milioni di fatturato»

Mercato Centrale conta oggi per le cinque strutture oltre dieci milioni di visitatori l’anno, un fatturato cumulato di circa 53 milioni di euro nel 2019 e un Ebidta complessivo pari a 4,7 milioni di euro. In totale i dipendenti sono 1.500. Il piano di sviluppo punta ad arrivare a un fatturato di 80 milioni ora che è aperto anche Milano.

Il Mercato Centrale di Milano, per il quale la società ideatrice ha sostenuto un investimento da dieci milioni di euro (poco più del doppio degli altri mercati realizzati finora) mentre la restante parte è stata pagata da Grandi Stazioni (come anticipo), si inserisce nella strategia inaugurata nel 2014 a Firenze, 3.600 mq al primo piano dello storico mercato di San Lorenzo, nel 2016 a Roma in Stazione Termini (2mila mq) e nel 2019 (4.500 mq) a Torino a Porta Palazzo. Un quinto spazio è all’interno del centro commerciale I Gigli.

Montano spinge sul concetto di qualità, che non riguarda solo l’offerta, ma anche gli utili. «Le opportunità per produrre “guadagni di qualità” dipendono solo dagli strumenti messi in campo dall’impresa per compiere atti di condivisione col pubblico e con il territorio, che vadano oltre lo scambio commerciale – dice Montano -. La realizzazione di questo progetto gigantesco ne è l’esempio. L’immediata corrispondenza di intenti tra noi e Grandi Stazioni Retail, tra noi e le autorità del Comune di Milano - sindaco in primis - grazie ai suddetti valori messi in campo senza esitazione, hanno permesso la nascita di questo spazio che in origine non ispirava minimamente quel che poi è diventato».

Lo spazio è di Grandi Stazioni, Mercato Centrale lo affitta per un milione di euro l’anno, mentre gli artigiani pagano un canone in percentuale al fatturato. «Anche chi è piccolo rimane dei nostri - dice Montano - quel che conta è l’offerta di alto livello».

I nomi delle botteghe spaziano da Davide Longoni, eccellenza della panificazione meneghina e nazionale e primo panettiere agricoltore in Italia ad avere terre coltivate a grano, a Giovanni Mineo e Simone Lombardi di Crosta. Re del riso è Sergio Barzetti. Tra le eccellenze dello Stivale spicca anche La Gastronomia genovese di Marco Bruni di U-Barba apprezzato ristorante ligure di Milano, accanto alle quali si trovano i Ravioli Cinesi di Agie Zhou della Ravioleria Sarpi fino alla bottega Empanadas del Flaco. Ci sono anche la bottega La Pasta Fresca dei Fratelli Michelis, l’enoteca è quella di Tannico, la più grande enoteca online specializzata nella vendita di vini italiani ed esteri. Una nutrita presenza toscana: dall’hamburger di Chianina della bottega di Enrico Lagorio ai polli ruspanti, allevati a terra, selezionati da Alessandro Baronti per il suo Girarrosto e alla bottega La Trippa e il Lampredotto.