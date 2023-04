Mercato Cina a +9,7%: a marzo venduti 2,45 milioni di veicoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il pesante calo (- 35%) di gennaio, prosegue anche a marzo la ripresa del mercato cinese per quanto riguarda le vendite di nuovi veicoli, che era già tornato in positivo a febbraio. Con 2.451.000 nuove immatricolazioni il mese scorso le vendite sono infatti cresciute del 9,7% su base annua, registrando un segno negativo solo per i minivan (-53,9% a 21mila unità). Positive anche le consegne di veicoli commerciali (+17,3%, 434mila unità). In crescita a marzo anche le vendite di veicoli ad energie alternative (NEV): +34,8% a 653.000 unità. Fra questi, nel segmento passenger cars sono state immatricolate 618mila auto elettrificate (+34,1%): 456mila elettriche a batteria (BEV), in crescita del 22,1% su base annua, e 162mila ibride plug-in (+85,4%).

Positiva anche la produzione interna nel mese appena concluso: +15,3% a quasi 2,6 milioni di unità rispetto allo stesso mese del 2022. A seguito del forte risultato negativo di gennaio, nel cumulato del primo trimestre il mercato rimane però negativo: -6,7% a poco più di 6 milioni di unità, con segno meno per tutti i segmenti fra le autovetture - con la sola eccezione degli MPV - come anche per i veicoli commerciali. Stessa dinamica per la produzione interna, che chiude il cumulato in calo del 4,2% a 6,2 milioni di veicoli.