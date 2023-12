Mercato Cina, CADA stima +26% a 2,08 milioni di veicoli a novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vendite al dettaglio di nuove berline, crossover, Suv e veicoli multiuso in Cina sono cresciute del 26% su base annua a 2,08 milioni di unità a novembre, secondo le stime della China Automobile Dealers Car Association (CADA). L’andamento del mercato cinese è ormai monitorato solo sulla base di stime e previsioni, in quanto dallo scorso agosto l’associazione dei produttori CAAM (China Association of Automobile Manufacters) ha smesso di divulgare i dati ufficiali, in precedenza diffusi su base mensile. La crescita registrata lo scorso mese riflette in gran parte un rimbalzo e un confronto favorevole rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando la lenta ripresa dall’epidemia di Coronavirus aveva gravemente frenato la produzione e le vendite di veicoli in tutta la Cina. La CADA attribuisce la crescita anche alla domanda sempre più sostenuta di veicoli elettrificati. Le vendite di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in sono infatti cresciute secondo le stime del 36% a circa 820.000 unità. Quello di novembre è il terzo mese consecutivo di crescita per il mercato cinese delle nuove auto da agosto; a ottobre era aumentato del 3,2% a 17,3 milioni di veicoli, sempre secondo i dati della CADA.