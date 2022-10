Mercato in crescita a settembre. Boom di elettriche. La Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vendite di nuove auto in Europa a settembre secondo i dati elaborato dall'istituto di statistiche britannico Jato hann fatto registrato una crescita per il secondo mese consecutivo. Il numero di unità immatricolate ha raggiunto 1.038.481, rispetto alle 965.595 di settembre 2021, con un aumento del 7,5%. Il volume di vendita è rimasto stabile durante il terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021 a 2,65 milioni di unità, sia pure inferiore al terzo trimestre fatto registrare nel 2020 e nel 2019 rispettivamente pari a 3,44 e 3,66 milioni di unità.

Vendite di nuove elettriche in aumento del 15%

Dopo un periodo di crescita lenta, la domanda di nuove auto elettriche (BEV) è aumentata in modo significativo a settembre con 160.869 unità di immatricolazioni totali. Il volume è aumentato del 15%, rappresentando il 15,6% delle registrazioni complessive, la seconda quota di mercato mensile più importante dopo quella del dicembre 2021. Mentre Norvegia e Italia hanno registrato diminuzioni del 17% e del 42%, i maggiori mercati europei hanno continuato a mostrare risultati positivi. La Germania con il 27% della domanda è il mercato numero uno in Europa con volumi in crescita di ben il 29%.

Il 60% delle elettriche vendute in soli tre Paesi europei

Il Regno Unito è risultato il secondo mercato con un volume in aumento del 16% e una quota di mercato del 24% delle elettriche. Al terzo posto c'è la Francia con il 14% del mercato e un aumento dei volumi del 32%. A settembre, questi tre mercati combinati hanno totalizzato il 60% della domanda europea di BEV. Nel mese di settembre Tesla ha rappresentato poco più di uno su quattro nuovi BEV fatti registrare in Europa. Inoltre con la Model Y che ora è prodotta in Germania, Tesla è stata in grado di compensare il calo del 50% fatto registrare dalla Model 3.

Dopo Tesla il brand con più Bev venduti in Europa è MG

La Model 3 oltre a patire la concorrenza del suv di medie dimensioni ha continuato a lottare, principalmente a causa della mancanza di scorte provenienti dalla Cina. Rispetto al terzo trimestre del 2021, Tesla ha registrato un aumento del volume del 17% che, poi, è quasi il doppio del volume del terzo trimestre del 2020 e risulta anche il 77% in più rispetto al terzo trimestre del 2019. Escludendo Tesla, MG è stato tra i primi 10 marchi con la più alta percentuale di BEV vendute come parte delle registrazioni totali al 42%. Al secondo posto si è, invece, inserita Renault con il 18%.

La Model Y è il BEV più venduta in 14 Paesi europei

Il volume dei veicoli ibridi plug-in(PHEV) venduti a settembre è aumentato del 7% rispetto a settembre 2021 con 87.712 unità immatricolate. Anche in Cina e negli Stati Uniti, la Tesla Model Y sta vendendo come in Europa molto più della Model 3, risultando il BEV più venduto al mondo nel 2021. Con 29.367 unità registrate, pari ad una crescita del 227%, la Model Y ha rappresentato quasi 3 auto nuove su 100 immatricolate in Europa in settembre. In Germania, la Model Y ha superato per immatricolazioni la Volkswagen Golf in testa alla classifica generale ed stata, inoltre, la vettura BEV più venduta in 14 dei complessivi 27 mercati europei.